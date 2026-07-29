World Rugby confirmó el calendario del SVN Series del 2027

El 28 y 29 de noviembre en Dubai se pondrá en marcha el World Seven Series, mientras que el World Championship lo hará del 9 al 11 de abril de 2027 en Hong Kong.

World Rugby ha confirmado el calendario del SVNS Series y el World Championship 2027, con el regreso de todas las ciudades sede de 2026, al seguir ganando impulso la celebración mundial del rugby sevens en su camino hacia la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La Serie 2027 visitará nuevamente Dubai, Ciudad del Cabo, Singapur, Perth, Vancouver y Nueva York, antes de culminar con el SVNS World Championship en Hong Kong, Valladolid y Burdeos.

Este anuncio se produce tras una histórica temporada 2026, donde las selecciones de Nueva Zelanda y Sudáfrica se alzaron con los títulos de la serie SVNS, en mujeres y varones respectivamente, en Nueva York. Luego, las mujeres de Australia y los varones de Sudáfrica se coronaron campeonas mundiales del SVNS, poniendo así broche de oro a otra memorable temporada de rugby sevens de primer nivel.

La serie 2025/26: Un récord histórico

La temporada 2026 atrajo a más de 530 mil aficionados a lo largo de la Serie, un aumento del 21% con respecto al 2025. Hong Kong estableció un nuevo récord de asistencia en un solo día con 41.457 aficionados, alcanzando un total de 113.395 espectadores en el Kai Tak Sports Park.

El SVNS también superó los mil millones de impresiones en redes sociales por segunda temporada consecutiva, con un aumento del 60% en la interacción digital con respecto al año anterior, en un crecimiento de más del 13% en el número de seguidores de los jugadores, a medida que el deporte continuaba llegando a nuevas audiencias en todo el mundo.

El SVNS sigue demostrando su importancia en el desarrollo del talento internacional: alrededor de 50 jugadores que compitieron anteriormente en el circuito representaron a sus países en el Nations Championship y la World Rugby Nations Cup, lo que subraya la solidez del programa de alto rendimiento del rugby sevens.

-El calendario del SVNS Series 2026/2027:

28-29 de noviembre: Dubai

5-6 de diciembre: Cape Town Sudáfrica

30-31 de enero 2027: Singapur

6-7 de febrero 2027: Perth, Australia

6-7 de marzo 2027: Vancouver, Canadá

13-14 de mayo 2027: New York, Estados Unidos

-El calendario del World Championship 2027:

9-11 de abril: Hong Kong

21-23 de mayo: Valladolid, España

28-30 de mayo: Bordeaux, Francia