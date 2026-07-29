Las 1.500 viviendas del Procrear podrían reactivarse en Santa Fe: qué negocia la provincia con Nación

Tras el acuerdo de compensación de deuda entre Santa Fe y el Gobierno nacional, la provincia volvió a negociar el traspaso de los desarrollos urbanísticos del Procrear que quedaron paralizados. Si prospera el acuerdo, las viviendas podrían finalizarse y adjudicarse a través de los créditos Nido

La posibilidad de que se retomen las obras de las casi 1.500 viviendas del Procrear paralizadas en la provincia de Santa Fe volvió a cobrar impulso. Tras la firma del acuerdo de compensación de deuda entre la administración provincial y el Gobierno nacional , se reabrieron las negociaciones para que la provincia pueda hacerse cargo de los desarrollos habitacionales que quedaron inconclusos luego del cierre definitivo del programa nacional.

Desde la Secretaría de Vivienda y Hábitat reconocen que todavía no existen definiciones concretas, aunque aseguran que el escenario actual es más favorable que meses atrás. "Desde hace más de dos años estamos atrás de los Procrear . Hubo muchas idas y vueltas, pero hoy parecería que la situación empieza a destrabarse", aseguró el secretario de Vivienda y Hábitat de Santa Fe, Lucas Crivelli .

Las conversaciones se mantienen con el Ministerio de Economía de la Nación y forman parte del proceso abierto tras el reciente acuerdo financiero firmado entre ambas administraciones. Sin embargo, desde la provincia insisten en la necesidad de actuar con cautela.

"Los Procrear están sobre la mesa como una de las opciones para que Santa Fe pueda hacerse cargo, pero todavía faltan muchas cosas por definir: los valores de los proyectos, la tasación de los inmuebles y la situación contractual con las empresas que tenían las obras. Es prematuro hablar de fechas", explicó Crivelli.

Uno de los principales aspectos a resolver será el traspaso de los terrenos, ya que en las ciudades de Santa Fe y Rosario los desarrollos se encuentran sobre tierras que pertenecen al Estado nacional.

Qué pasará con las viviendas si el Procrear ya fue eliminado

Con la desaparición del fideicomiso del Procrear, surge otro interrogante: cómo accederán las familias a esas viviendas una vez finalizadas. La provincia ya analiza una alternativa. Según explicó Crivelli, el programa de créditos Nido fue pensado justamente para ampliar la oferta de viviendas disponibles y podría convertirse en la herramienta para adjudicar estas unidades cuando las obras concluyan.

"Los créditos Nido vienen a ser un Procrear santafesino. Cuando diseñamos ese programa contemplábamos que pudiera servir para ampliar la oferta de viviendas disponibles y este tipo de desarrollos encaja perfectamente dentro de esa lógica", sostuvo el funcionario.

No obstante, aclaró que antes será necesario completar varias etapas. "Primero hay que resolver el aspecto formal del traspaso. Después terminar las viviendas, un proceso que demandará no menos de 24 meses. Recién entonces las condiciones de acceso serán las que establezca el programa Nido", indicó.

El déficit habitacional sigue siendo uno de los principales desafíos

El secretario de Vivienda consideró que el debate trasciende el futuro del Procrear y responde a un problema estructural del país. "En Argentina existe un déficit habitacional superior a los cinco millones de viviendas, entre las que faltan y las que están en condiciones inadecuadas. Santa Fe no está exenta de esa realidad", afirmó.

En ese contexto defendió el esquema de créditos hipotecarios Nido, destacando que fue diseñado con cuotas similares al valor de un alquiler y con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda propia.

El Procrear quedó paralizado desde 2023

El Programa Procrear, creado en 2012 para facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos hipotecarios y desarrollos urbanísticos, comenzó a perder ritmo durante 2023 hasta quedar prácticamente paralizado a fines de ese año.

En noviembre de 2024, el Gobierno nacional resolvió la disolución del fideicomiso que administraba el programa y, en junio de 2025, avanzó con su cierre definitivo.

Como consecuencia, numerosos emprendimientos quedaron inconclusos en todo el país. En la provincia de Santa Fe permanecen paralizadas cerca de 1.500 viviendas, ninguna de las cuales había sido adjudicada al momento de frenarse las obras.

La firma del acuerdo de compensación de deuda entre la provincia y la Nación abrió ahora una nueva instancia de diálogo para intentar rescatar uno de los proyectos habitacionales más importantes que quedaron sin terminar.

Dónde están las viviendas del Procrear que siguen paralizadas

Los desarrollos urbanísticos pendientes se distribuyen en siete localidades de la provincia:

Rosario (Rondeau al 2900): 580 viviendas.

580 viviendas. Pérez: 256 viviendas.

256 viviendas. Santa Fe (Barrio Transporte): 192 viviendas.

192 viviendas. Santa Fe (Parque Federal): 198 viviendas.

198 viviendas. Las Parejas: 139 viviendas.

139 viviendas. Rafaela: 48 viviendas.

48 viviendas. Gálvez: 39 viviendas.

En total son cerca de 1.500 viviendas cuya continuidad dependerá del resultado de las negociaciones entre la Provincia de Santa Fe y el Gobierno nacional, un acuerdo que podría reactivar una de las mayores obras habitacionales inconclusas de los últimos años y abrir una nueva posibilidad para miles de familias que buscan acceder a la casa propia.

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