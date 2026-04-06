Se diagramaron los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Los cuatro cotejos de la ida de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial se disputarán el próximo miércoles 8, en el cual hay cuatro elencos santafesinos en competencia

La segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial comienza a entrar en la etapa de definiciones. La competencia organizada por la Liga Santafesina y la Liga Paranaense afrontará este miércoles 8 de abril la ida de los cuartos de final con partidos más que atractivos. Dos se disputarán en la capital de la Invencible, y los otros dos cruces serán en la vecina ciudad de Paraná. Son cuatro los elencos santafesinos que buscarán avanzar en el certamen.

Se vienen los cuartos de final de la ida de la Copa Túnel Subfluvial. La competencia que une a la Liga Paranaense y la Liga Santafesina entra en etapa decisiva. Esta semana comienzan los cruces con grandes partidos a ambos lados del viaducto interprovincial y con elencos de la capital santafesina buscando avanzar.

En la ciudad de Santa Fe, el miércoles 8 de abril, a las 21.30, en Colonia San José, Universidad del Litoral jugará con Colón de Santa Fe, mientras que en la cancha Leopoldo Jacinto Luque, en el predio Nery Pumpido, Cosmos FC será anfitrión de Atlético Paraná.

Por su parte, en la capital ciudad de Paraná, a las 20.30, en el estadio Luis Renaud, Neuquén jugará frente a Unión de Santa Fe, mientras que a partir de las 21, en el estadio Dr. Carlos Federik, Don Bosco se medirá con Patronato.

En el caso de Colón de Santa Fe, el Sabalero había eliminado en octavos de final a Sportivo Urquiza. En el duelo de vuelta, disputado en el Rafael Batres, los paranaenses se impusieron 3 a 2, la serie quedó empatada, por lo que hubo que ir a la definición por los penales. Allí el global quedó para el rojinegro por 4 a 3.

En relación a Universidad del Litoral, los dirigidos por Maximiliano “Bicho” Mendoza, dejaron en el camino a Don Bosco, tras igualar 1 a 1 y dejando el global 5 a 1. En cuanto a Cosmos, la escuadra Augusto "Batata" Prono, viene de golear por 5 a 2 a Oro Verde. Mientras que Unión de Santa Fe, derrotó por 3 a 1 a Instituto con un global de 7 a 3, y pasó a la siguiente instancia.