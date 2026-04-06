Uno Santa Fe | Ovación | cuartos de final

Se diagramaron los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Los cuatro cotejos de la ida de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial se disputarán el próximo miércoles 8, en el cual hay cuatro elencos santafesinos en competencia

Ovación

Por Ovación

6 de abril 2026 · 08:46hs
Por los cuartos de final

Por los cuartos de final, Cosmos FC jugará el miércoles 8 frente a Atlético Paraná en el predio Nery Pumpido.

La segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial comienza a entrar en la etapa de definiciones. La competencia organizada por la Liga Santafesina y la Liga Paranaense afrontará este miércoles 8 de abril la ida de los cuartos de final con partidos más que atractivos. Dos se disputarán en la capital de la Invencible, y los otros dos cruces serán en la vecina ciudad de Paraná. Son cuatro los elencos santafesinos que buscarán avanzar en el certamen.

Arrancan los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Se vienen los cuartos de final de la ida de la Copa Túnel Subfluvial. La competencia que une a la Liga Paranaense y la Liga Santafesina entra en etapa decisiva. Esta semana comienzan los cruces con grandes partidos a ambos lados del viaducto interprovincial y con elencos de la capital santafesina buscando avanzar.

En la ciudad de Santa Fe, el miércoles 8 de abril, a las 21.30, en Colonia San José, Universidad del Litoral jugará con Colón de Santa Fe, mientras que en la cancha Leopoldo Jacinto Luque, en el predio Nery Pumpido, Cosmos FC será anfitrión de Atlético Paraná.

Por su parte, en la capital ciudad de Paraná, a las 20.30, en el estadio Luis Renaud, Neuquén jugará frente a Unión de Santa Fe, mientras que a partir de las 21, en el estadio Dr. Carlos Federik, Don Bosco se medirá con Patronato.

En el caso de Colón de Santa Fe, el Sabalero había eliminado en octavos de final a Sportivo Urquiza. En el duelo de vuelta, disputado en el Rafael Batres, los paranaenses se impusieron 3 a 2, la serie quedó empatada, por lo que hubo que ir a la definición por los penales. Allí el global quedó para el rojinegro por 4 a 3.

En relación a Universidad del Litoral, los dirigidos por Maximiliano “Bicho” Mendoza, dejaron en el camino a Don Bosco, tras igualar 1 a 1 y dejando el global 5 a 1. En cuanto a Cosmos, la escuadra Augusto "Batata" Prono, viene de golear por 5 a 2 a Oro Verde. Mientras que Unión de Santa Fe, derrotó por 3 a 1 a Instituto con un global de 7 a 3, y pasó a la siguiente instancia.

cuartos de final Copa Túnel Subfluvial Liga Santafesina
Noticias relacionadas
Ferro se consagró campeón de la Liga Nacional Masculina

Ferro se consagró campeón de la Liga Nacional Masculina

Agustín Canapino ganó en Rosario y va por el título que le falta en su carrera.

Agustín Canapino se impuso en la Clase 3 del Turismo Nacional en Rosario

Sportivo Guadalupe superó a Academia AC y es el puntero del Torneo Apertura Polaca Burtovoy.

Sólo dos partidos se disputaron en el Torneo Polaca Burtovoy

noche vibrante en la liga nacional: triunfos clave y finales al limite en distintos frentes

Noche vibrante en la Liga Nacional: triunfos clave y finales al límite en distintos frentes

Lo último

Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

Irán confirmó la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y el bombardeo a su mayor petroquímica

Irán confirmó la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y el bombardeo a su mayor petroquímica

Último Momento
Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

Irán confirmó la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y el bombardeo a su mayor petroquímica

Irán confirmó la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y el bombardeo a su mayor petroquímica

Báez le ganó a Wawrinka y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo

Báez le ganó a Wawrinka y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo

#ModoVacuna: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante de vacunación

#ModoVacuna: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante de vacunación

Ovación
De cara a la definición del Apertura, Unión mantiene el poder de fuego intacto

De cara a la definición del Apertura, Unión mantiene el poder de fuego intacto

Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Unión busca oxígeno financiero: crédito en evaluación y pagos para destrabar cuentas

Unión, ante un desafío límite en la Bombonerita por la Liga Nacional

Unión, ante un desafío límite en la Bombonerita por la Liga Nacional

Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

Colón toma nota: Toedtli lanza un aviso a los rivales de Godoy Cruz

Se diagramaron los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Se diagramaron los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica Hombres sin rostro - Sombras

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica "Hombres sin rostro - Sombras"

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury