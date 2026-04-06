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Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica "Hombres sin rostro - Sombras"

Será en la sala central del “Estudio-Fotogalería Guidotti”, ubicado en calle San Lorenzo 2925 de la ciudad de Santa Fe

6 de abril 2026 · 08:46hs
Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica Hombres sin rostro - Sombras

La inauguración será el próximo viernes 10 de abril a las 20.00 hs con entrada libre y gratuita en la sala central del “Estudio-Fotogalería Guidotti”, ubicado en calle San Lorenzo 2925 de la ciudad de Santa Fe.

Vale destacar que la propuesta se desarrolla dentro de una inmensa agenda programada durante el año, en el marco del 21 aniversario de citado espacio cultural.

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Sobre la exposición fotográfica

El presentador de la muestra Mirco Ito, se refiere a la obra de la siguiente manera: “La sombra de Jung hay que equipararla al inconsciente de Freud, y nosotros, como especialistas, la relacionamos con el inconsciente de la mirada. Por lo tanto, el ojo se convierte en el instrumento de manifestación de nuestro estado emocional; ello se produce cuando existe desarmonía entre lo que creemos que tenemos que ser y aquello que en realidad queremos ser…”

“Debiéramos convertirnos en observadores libres de juicio y prejuicios. Así, liberados y desnudos, podremos permitirnos observar el contenido latente de aquello que las fotografías nos proponen. Recibir como verdadero y darle sentido, trabajar adentro, ir más allá del placer y la complacencia. Una mirada profunda, sin pensamientos limitantes, decididamente puede cambiar nuestra manera de acercarnos a las imágenes”.

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