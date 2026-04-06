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Preocupación en Colón por Budiño: sería baja ante Racing de Córdoba

Matías Budiño sufrió un golpe en la zona renal frente a San Miguel, fue sometido a estudios y no entrenará con Colón en el inicio de la semana.

Ovación

Por Ovación

6 de abril 2026 · 08:46hs
Preocupación en Colón por Budiño: sería baja ante Racing de Córdoba

Prensa Colón

El triunfo de Colón ante San Miguel dejó una preocupación importante: la situación física de Matías Budiño. El arquero terminó el encuentro con un fuerte golpe en la zona renal, lo que motivó estudios médicos inmediatos para descartar complicaciones.

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Budiño fue sometido a una tomografía y, si bien no quedó internado, el seguimiento continuará en las próximas horas con nuevos controles. Hasta el mediodía del domingo, el guardameta seguía enfocado en la evolución de la lesión, bajo observación médica.

Un puesto que cambiaría de dueño en Colón

La consecuencia más inmediata apunta al próximo compromiso del Sabalero. El arquero no trabajará ni lunes ni martes, lo que prácticamente lo deja fuera del duelo del sábado a las 19 frente a Racing de Córdoba en el estadio Brigadier López.

Ante este escenario, todo indica que Tomás Paredes será el encargado de ocupar el arco como titular, mientras que Tomás Giménez se perfila como alternativa en el banco.

Una baja sensible por el rendimiento de Budiño

La posible ausencia de Budiño no es menor. El arquero había sido una pieza clave en el arranque de la temporada, con presencia perfecta en los siete partidos disputados.

Matías Budiño

En ese lapso, recibió apenas cinco goles y logró mantener la valla invicta en cuatro encuentros, ante Central Norte, Acassuso, Patronato y el propio San Miguel. Números que reflejan su importancia dentro del equipo.

Otra situación a seguir de cerca

En paralelo, Pier Barrios también terminó con una molestia física tras el partido. Sin embargo, a diferencia del arquero, no tendría inconvenientes en ser tenido en cuenta para el choque del próximo fin de semana.

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El próximo rival de Colón, Racing de Córdoba, no llega en su mejor momento. El conjunto cordobés perdió la oportunidad de alcanzar la cima tras caer como local ante Bolívar por 2-0, resultado que le impidió darle alcance al Sabalero en la tabla.

Con este panorama, Colón se prepara para un partido clave con una posible modificación obligada en el arco. Mientras Budiño evoluciona, el equipo deberá reacomodarse para sostener su buen presente, ahora con otra cara bajo los tres palos.

Colón Budiño Racing de Córdoba
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