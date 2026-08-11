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Domínguez, tras el golpe de Central Córdoba a Unión: "Tuvimos que lucharlo"

El entrenador del Ferroviario valoró la personalidad de su equipo para remontar el partido en el 15 de Abril y conseguir su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 07:53hs
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Domínguez, tras el golpe de Central Córdoba a Unión: Tuvimos que lucharlo

Central Córdoba dio uno de los golpes de la cuarta fecha del Torneo Clausura al vencer 2-1 a Unión en el 15 de Abril, luego de comenzar perdiendo. El Ferroviario reaccionó en el inicio del segundo tiempo, dio vuelta la historia en apenas unos minutos y se quedó con tres puntos importantes para el ciclo que encabeza Sebastián Domínguez.

Tras la victoria, el entrenador destacó especialmente la actitud de sus dirigidos para sobreponerse a un desarrollo que por momentos se presentó complicado ante un Unión que buscó lastimar principalmente por los costados. “Orgulloso por lo que entregan los chicos”, fue una de las frases que dejó el DT al analizar la actuación de su equipo.

Central Córdoba tuvo que cambiar el plan ante Unión

Domínguez reconoció que el partido no se desarrolló exactamente como lo había imaginado y que Central Córdoba debió adaptarse a las características del conjunto de Leonardo Madelón.

Hoy particularmente creo que tuvimos que lucharlo al partido por momentos, ser un equipo incómodo contra un Unión que sabemos que de local juega mucho por fuera, genera muchos duelos dos contra dos por las bandas y tira mucho al área”, explicó.

El entrenador destacó que durante el primer tiempo su equipo intentó mantener su idea de juego, aunque admitió que con el correr de los minutos Central Córdoba fue perdiendo confianza ante la presión ejercida por Unión.

Sin embargo, el Ferroviario supo sostenerse en el partido y encontró su oportunidad en el complemento. Michael Santos marcó el empate y Facundo Mansilla, de cabeza, convirtió el 2-1, en una ráfaga que terminó siendo determinante para cambiar el destino del encuentro.

“No perdemos la humildad de saber que peleamos abajo”

La victoria en Santa Fe significó además el segundo triunfo consecutivo de Central Córdoba, que empieza a tomar impulso bajo la conducción de Domínguez.

El entrenador, de todos modos, evitó cualquier exceso de confianza y remarcó que el objetivo es seguir construyendo el equipo paso a paso. “No perdemos la humildad de saber que peleamos abajo”, sostuvo.

En ese sentido, Domínguez valoró el esfuerzo colectivo y la capacidad de sus jugadores para adaptarse a un partido en el que tuvieron que defender durante varios pasajes y soportar el empuje de Unión.

El Ferroviario se llevó así una victoria de enorme valor del 15 de Abril, mientras que para el Tatengue significó un nuevo golpe en condición de local y una derrota que volvió a dejar expuestas algunas de las dificultades defensivas que el equipo de Madelón deberá corregir rápidamente.

Domínguez Central Córdoba Unión
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