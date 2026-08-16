Santa Fe celebró el Día del Niño, recibió la Antorcha Suramericana y volvió a iluminar el Puente Colgante

La Costanera reunió a unas 40.000 personas en una jornada con actividades para las familias, música, deporte y la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos.

La Costanera reunió a unas 40.000 personas en una jornada con actividades para las familias, música, deporte y la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos.

La ciudad de Santa Fe comenzó este domingo a palpitar con fuerza los Juegos Suramericanos 2026 , a 27 días del inicio de la competencia. Unas 40.000 personas se acercaron a la Costanera para acompañar la llegada de la Antorcha Suramericana , participar del encendido del Portal Suramericano y disfrutar de una jornada que combinó deporte, música y actividades para toda la familia.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la actividad junto al intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti . También participaron la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia , la vocera provincial Virginia Coudannes y otras autoridades provinciales y municipales.

“Estamos muy contentos. Sentimos que la ciudadanía se está poniendo en clima, que se empiezan a vivir los Juegos Suramericanos y vamos a pasar 14 días únicos en la provincia de Santa Fe”, afirmó Pullaro durante la jornada.

El gobernador también destacó el legado que dejarán los Juegos Suramericanos en la provincia y remarcó los valores asociados a la competencia.

“Los Juegos van a dejar un legado que va a quedar en la historia de la provincia. Los vamos a recordar no solo por lo que vivamos durante esos días, sino por los valores que van a dejar en la sociedad: el esfuerzo, el trabajo en equipo y entender que nadie se salva solo, que siempre es importante confiar en los demás”, sostuvo.

La Costanera reunió a unas 40.000 personas en una jornada con actividades para las familias, música, deporte y la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos. gentileza

La Costanera reunió a unas 40.000 personas en una jornada con actividades para las familias, música, deporte y la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos. gentileza

Pullaro destacó las obras para los Juegos Suramericanos

El mandatario provincial aseguró que las obras vinculadas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 avanzan de acuerdo con los plazos previstos y destacó el desafío que implicó llegar con la infraestructura necesaria para la competencia.

“Estamos llegando muy bien con los tiempos. Era una preocupación porque no solo había que tener los recursos, sino llegar en tiempo y forma, y eso hace que el Estado tenga que ser eficiente”, señaló.

Entre las obras mencionadas se encuentran el nuevo estadio multipropósito, las intervenciones realizadas en bulevar Tacca y los trabajos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la ciudad de Santa Fe.

“Tenemos obras de arquitectura únicas que se estaban esperando, pero también infraestructura que mejora muchísimo la circulación en la ciudad y que les va a quedar a los santafesinos. Estos Juegos Suramericanos nos hacen ganar siempre en la provincia de Santa Fe”, afirmó Pullaro.

Por su parte, Juan Pablo Poletti destacó el significado que tuvo la jornada para la capital provincial, especialmente por la llegada de la Antorcha y la puesta en marcha del reloj de cuenta regresiva.

“Hoy se prendió el reloj con la cuenta de los días que nos faltan y llegó la Antorcha. Lo complementamos con el encendido del Puente Colgante, que va a permitir que quienes nos visiten puedan conocer y valorar algo que para los santafesinos es tan importante y emblemático”, expresó el intendente.

La Antorcha Suramericana llegó a Santa Fe

La Antorcha Suramericana arribó a la capital provincial como parte del recorrido que durante agosto y septiembre atravesará los 19 departamentos de Santa Fe.

Una de las encargadas de portar el fuego fue Paulina Contini, integrante de la selección argentina de canotaje y medallista de oro en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022.

Luego tomó la posta Iván Buhajeruk Fernández, “Spreen”, streamer y creador de contenido santafesino, quien llevó el Fuego Suramericano hasta el Portal instalado en la Costanera.

Allí, Pullaro y Poletti encabezaron el encendido del reloj que comenzó a marcar la cuenta regresiva hasta el 12 de septiembre, fecha de inicio de los Juegos.

El recorrido continuó hacia el Puente Colgante, donde participaron destacados deportistas argentinos como Josefina Fernández, histórica integrante de Las Panteras y olímpica en Río 2016; Germán Chiaraviglio, referente del atletismo argentino y participante en tres Juegos Olímpicos; y las nadadoras Antonella Bogarín, olímpica en Pekín 2008, y Julia Sebastián, doble olímpica y referente argentina del estilo pecho.

El Portal Suramericano ya marca la cuenta regresiva

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la puesta en funcionamiento del Portal Suramericano, una estructura de más de ocho metros de altura y siete metros de ancho, que cuenta con un reloj central de tres metros.

Desde este domingo, el reloj marca los 27 días que restan para el comienzo de los Juegos Suramericanos 2026.

El Portal tendrá distintas funciones a lo largo del evento. Hasta el 12 de septiembre mostrará la cuenta regresiva, mientras que durante la competencia funcionará como medallero, con los resultados y las posiciones de los países participantes.

Una vez finalizados los Juegos, la estructura quedará como pantalla para la ciudad y como parte del legado que dejará Santa Fe 2026.

Su diseño reproduce la forma de la medalla oficial de los Juegos, incorpora las banderas de Argentina y de la Provincia Invencible de Santa Fe y cuenta con un podio en su base.

La Costanera reunió a unas 40.000 personas en una jornada con actividades para las familias, música, deporte y la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos. gentileza

La Costanera reunió a unas 40.000 personas en una jornada con actividades para las familias, música, deporte y la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos. gentileza

La Costanera reunió a unas 40.000 personas en una jornada con actividades para las familias, música, deporte y la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos. gentileza

Música, familias y la nueva iluminación del Puente Colgante

La celebración en la Costanera también tuvo una importante propuesta artística y recreativa. La jornada incluyó las presentaciones del Coro Municipal, Canticuénticos y artistas urbanos.

El cierre musical estuvo a cargo de Kapanga, que puso el broche de oro a una jornada multitudinaria.

Además, se realizó la reinauguración de la iluminación del Puente Colgante, uno de los principales símbolos de la ciudad de Santa Fe, que volvió a convertirse en uno de los puntos destacados de la celebración.

Santa Fe, Rosario y Rafaela se preparan para los Juegos

Los Juegos Suramericanos 2026 se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, que participarán en 43 deportes y 60 disciplinas.

Con la llegada de la Antorcha y el inicio de la cuenta regresiva, Santa Fe ya comenzó a vivir los últimos días antes de una competencia deportiva internacional que tendrá a la provincia como protagonista durante dos semanas.

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