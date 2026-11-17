La derrota ante Bélgica en la Nations League volvió a exponer el presente del seleccionado tetracampeón que acumula tres ausencias consecutivas en Mundiales y no logra recuperar el protagonismo internacional

Italia quedó eliminada en la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-2027 . La Azzurra llegaba como líder a la sexta fecha, pero tras la derrota frente a Bélgica de este domingo se despidió del certamen y sumó un fracaso más al mal momento que está pasando desde hace 20 años.

Comenzó su camino en el torneo con una caída frente a los belgas por 2-0. Ante Turquía consiguió dos victorias (4-1 y 3-1); y con Francia empató 1-1 en el primer encuentro y se impuso 3-1 en el segundo. Sin embargo, en la última fecha volvió a cruzarse con el equipo dirigido por Mark van Bommel y cayó por 4-1, un resultado que sentenció su eliminación.

La selección de Italia, cuatro veces campeona del mundo y que supo ser potencia, no es la misma en este último tiempo. Este año, en el repechaje para clasificarse al Mundial 2026, cayó por penales frente a Bosnia y quedó nuevamente sin lugar en la Copa del Mundo. No logra participar desde el 2014 y no supera la fase de grupos desde Alemania 2006, edición en la que consiguió el título por última vez.

Por lo tanto, pasarán al menos 16 años hasta que pueda volver a la gran cita, si es que se clasifica para el 2030. Los italianos fueron potencia a nivel mundial durante décadas, consiguieron su primer título en la competencia más importante del fútbol en 1934, de local, y repitieron la hazaña en 1938, 1982 y 2006. Además de ser subcampeones en México 1970 y Estados Unidos 1994 (ambas derrotas con Brasil).

Las eliminaciones en fase de grupos de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 fueron los primeros capítulos de la crisis que llegaría más tarde. En Rusia 2018 ni siquiera lograron jugar, pero la consagración en la Eurocopa 2021 frente a Inglaterra, último título que consiguieron hasta el momento, pareció ilusionarlos, aunque no por mucho. En Qatar 2022 tampoco se metió y, en el medio, la Selección Argentina le ganó la Finalissima.

Así, sin poder jugar el Mundial de este año ni poder pasar la fase de grupos en la Nations League, la selección italiana está muy lejos de lo que un día supo ser y acumula decepciones, frustraciones y eliminaciones.