Con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Carlos De Grandis, la ciudad vivió una jornada de homenajes, inauguraciones y espectáculos

Puerto General San Martín volvió a encontrarse con su historia el sábado 14 de noviembre , en una celebración que combinó el orgullo por sus raíces, la emoción de los reconocimientos y la alegría de inaugurar una nueva obra destinada a las familias.

El Puerto de las Infancias, uno de los espacios que mejor simbolizan la transformación urbana de los últimos años, fue el escenario elegido para conmemorar los 137 años de una ciudad que creció junto al río Paraná, las industrias y la actividad portuaria, pero que también ha comenzado a construir una nueva identidad vinculada con la cultura, la recreación y el encuentro comunitario.

Desde la mañana, la celebración reunió a autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones y vecinos que participaron de una jornada cargada de significado. El gobernador Maximiliano Pullaro acompañó al intendente Carlos De Grandis en el acto central, junto al senador departamental Armando Traferri, la diputada provincial Silvana Di Stefano y otras autoridades. El encuentro tuvo momentos de solemnidad, con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo del artista local Máximo Coniglio, pero también instancias especialmente emotivas, como el reconocimiento a los empleados municipales que cumplieron 25 años de servicio.

Emoción y homenajes y celebración

Fue una ceremonia en la que el pasado y el presente encontraron numerosos puntos de contacto. Los homenajes permitieron reconocer a quienes contribuyeron con su trabajo al crecimiento de la ciudad, mientras que el entorno del Puerto de las Infancias ofrecía una imagen concreta de los cambios experimentados por la localidad. Allí donde durante décadas el desarrollo estuvo asociado principalmente a la producción y al movimiento de las terminales portuarias, hoy también aparecen parques, espacios culturales, propuestas educativas y lugares de recreación que convocan a familias de toda la región.

Para De Grandis, la jornada tuvo una carga emocional particular. Al referirse a las transformaciones alcanzadas, el intendente expresó: “Me doy cuenta de que estoy viviendo como un sueño. Es increíble lo que hemos logrado”. Sus palabras resumieron la satisfacción de una gestión que ha vinculado buena parte de las celebraciones de aniversario con la inauguración de obras y la recuperación de espacios para la comunidad.

El mandatario municipal también puso el acento en la transformación del sector oeste de la ciudad y en la posibilidad de integrar distintos atractivos dentro de un mismo recorrido. “Transformamos el oeste de la ciudad en un lugar para que la gente venga a visitarnos, que conozca nuestra historia, Punta Quebracho, el Museo del Río Paraná y este parque”, señaló, al describir una propuesta que busca combinar patrimonio histórico, turismo y entretenimiento.

La presencia del gobernador Pullaro aportó respaldo institucional a la conmemoración. Durante su intervención, el mandatario provincial destacó la importancia estratégica de Puerto General San Martín dentro del entramado productivo y económico santafesino, reconociendo el papel que desempeña la ciudad en una de las regiones industriales y portuarias más relevantes del país.

La jornada se desarrolló bajo una consigna que atravesó toda la programación aniversario: “La identidad que nos une. El orgullo de pertenecer”. Una expresión que sintetiza la intención de reconocer las raíces de la comunidad y, al mismo tiempo, proyectar nuevas oportunidades para sus habitantes.

El cine 4D, una de las obras del año

Uno de los momentos centrales de la celebración llegó con la inauguración del moderno cine 4D, una obra financiada por el municipio que incorpora una experiencia audiovisual diferente a las propuestas tradicionales de la región.

La nueva sala cuenta con 56 butacas móviles distribuidas en 14 módulos, preparadas para acompañar las imágenes con movimientos, vibraciones, viento y aromas. Esta tecnología permite que los espectadores no solamente observen lo que ocurre en la pantalla, sino que también experimenten sensaciones vinculadas con las escenas proyectadas.

El edificio dispone de hall de ingreso, boleterías, espacios gastronómicos, ascensor accesible y una terraza panorámica desde la cual se puede apreciar el entorno del parque y el camping municipal. Su diseño amplía la infraestructura recreativa de un complejo que continúa incorporando propuestas para públicos de distintas edades.