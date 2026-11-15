Arroyo Leyes: cayó preso un hombre de 25 años que realizó disparos con una escopeta en la ruta 1

Sucedió este domingo por la madrugada en la ruta provincial 1 y calle Los Naranjos. Los vecinos denunciaron al 911 la presencia de un desconocido disparando con un arma de fuego.

Esta madrugada de domingo, antes de las tres, oficiales de la Comisaría 20° de Arroyo Leyes fueron enviados por un operador de la central de emergencias 911, hasta la ruta provincial 1 en su intersección con la calle Los Naranjos, donde aprehendieron a un hombre de 25 años, y al que le incautaron un arma de fuego larga, dos cartuchos percutados y 20 intactos, previamente denunciado por realizar disparos con el arma y llevar terror en el vecindario.

La denuncia de numerosos vecinos que viven en inmediaciones de la ruta provincial 1 y calle Los Naranjos en Arroyo Leyes, y que se comunicaron con distintos operadores de la central de emergencias 911, relataron que ellos escuchaban disparos de arma de fuego de manera incesante en la calle. Algunos de ellos que se asomaron a la calle coincidieron en afirmar que además se vieron los fogonazos que salieron del arma, como también lo complexión física y la vestimenta del desconocido.

Disparos y aprehendido

Minutos después de recepcionada la denuncia, llegaron los oficiales en un patrullero de la Comisaría 20° y de la 6° Inspectoría Zonal, que practicaron la aprehensión de un hombre que respondía a las descripción de la complexión física y vestimenta del denunciado. Luego, durante una registración con la presencia de testigos realizado en su inmueble, secuestraron una escopeta, con dos cartuchos percutados y con olor a pólvora, y otros 20 cartuchos intactos.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento policial de aprehensión y secuestro del arma de fuego larga como los dos cartuchos percutados y los otros 20 intactos a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que el hombre aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea trasladado y revisado físicamente en Medicina Legal, que sea identificado y provisoriamente se le forme causa como presunto autor de dos delitos: portación indebida de arma de fuego de uso civil, y si se probara que el autor lo hizo para causar temor entre los pobladores, podría estar comprometido con el tipo penal de la intimidación pública.