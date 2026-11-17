En el predio Nery Pumpido, El Quillá y Nacional irán en busca de los cuartos de final, y se medirán con el ganador de Unión con Newell´s. Quedan otros cruces pendientes de octavos

Si las condiciones climáticas así lo permiten, en la presente jornada de martes, se jugará un nuevo partido de estos Octavos de Final de la Copa Concejo 0.0% , la que organizan en conjunto la Liga Santafesina, el Concejo de Santa Fe y CCU Argentina: El Tiburón y el Albo se medirán en el predio Nery Pumpido y el ganador se enfrentará con el que resulte vencedor del choque entre Unión y Newell’s.

El mismo estaba programado para el pasado viernes pero las adversas condiciones climáticas obligaron a su postergación, por lo tanto el cruce por los octavos de final de la Copa Concejo 0.0& se disputará el cruce entre Náutico El Quillá con Nacional en lo que será una nueva edición del clásico del barrio Sur. El cruce entre el Albo y el Tiburón está previsto para las 22, en el predio Nery Pumpido, y con el arbitraje de Ricardo Spacessi quien contará con la colaboración de Roberto Riquelme, Sergio Lezcano y Walter Fernández.

Recordemos que por la misma etapa, Sportivo Guadalupe derrotó a Academia Cabrera por 4 a 0 con goles de Ignacio Busolini, Francisco Serrano, Leandro Ledesma y Axel Aguirre en contra, mientras que Colón de Santa Fe dejó en el camino a Universidad del Litoral al derrotarlo por penales por 6 a 5 luego de haber igualado en el tiempo regular 1 a 1 con tantos de Valentino Albornoz para el Sabalero y Benjamín Quirelli para la U.

De octavos de final queda pendiente el cruce entre Cosmos con San Justino, cuyo ganador se medirá con Los Canarios que había eliminado a Ateneo Inmaculada y Colón de San Justo con La Perla del Oeste. El ganador de este cotejo se medirá en cuartos de final con Colón, y el triunfador de Quillá con Nacional lo hará con el vencedor de Newell´s con Unión de Santa Fe. Ya está definido que en la próxima instancia se medirán Sportivo Guadalupe con la Vecinal Gálvez de Sauce Viejo.

Semifinal de reserva B quedó suspendida

La fuerte tormenta, con actividad eléctrica y vientos intensos, obligaron al árbitro Rubén Fernández, a suspender el partido de semifinal entre Nuevo Horizonte y Santa Fe en Casa Turquesa cuando se disputaban los 28 minutos del segundo tiempo, con el marcador 2 a 2. Habrá que ver que dispone la casa madre del fútbol local, de cuándo se completará el tiempo restante.

Recordamos que El Cadi de Rincón espera por el ganador del Nuevo y Santa Fe FC, ya que fue el ganador del otro cruce de semifinal, el pasado fin de semana eliminó a Banco Provincial en la definición por penales 4 a 2, tras igualar 1 a 1 en el período reglamentario en Altos del Valle.

Comienzan los cuartos de final en la Reserva A

Este martes tendrá su inicio la serie de los Cuartos de Final de los Playoffs del Clausura Lautaro Fagioli de la División Reserva, donde el último campeón Sanjustino visitará al Tatengue en tierras santotomesinas. La continuidad se dará el miércoles, mientras que viernes y sábado se cerrará la ronda conociéndose los cuatro mejores del certamen.

En la presente jornada de martes 17, a partir de las 20, en el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé, Unión de Santa Fe será anfitrión de Sanjustino. El miércoles 18, a las 21.30, en el mismo escenario, Independiente de Santo Tomé jugará con Nobleza de Recreo. El viernes 20, a las 16.30, en la autopista, Ateneo Inmaculada se cruzará con Colón de Santa Fe. El sábado 21, a las 16, en el campo de deportes 8 de Enero, Ciclón Racing será anfitrión de Cosmos.

En el Clausura de Primera Femenino

Este martes tendrá su continuidad la decimocuarta jornada del Clausura 2026 de la Primera División femenina de la Liga Santafesina, fecha que se vio afectada por el temporal que se produjo en la región entre el viernes a la noche y la madrugada del sábado.

En la presente jornada de martes 17, a las 21, en el Mono Roteta, Náutico El Quillá jugará con Unión con el arbitraje de Aldana Ábalos, y a las 21.30, en cancha de deportivo Santa Rosa, Fénix jugará con Los Piratitas bajo el referato de Cintia Leyes. El miércoles 18, a las 21, en Santo Tomé, Floresta recibirá a El Cadi de Rincón con el control de Sabina Sotelo.

Es importante señalar que se registraron los triunfos de Colón por 6 a 2 sobre Deportivo Agua, y la victoria de Coliseo sobre Los Cholitos por 4 a 2. Vale destacar que el cruce que disputaban Juveniles con Deportivo Santa Rosa fue suspendido a los 25 minutos del complemento cuando ganaba el local por la mínima diferencia.

En el Torneo Clausura Walter Duarte de futsal

Este miércoles inicia la acción semanal en el Clausura Walter Duarte del fútbol sala de la Liga Santafesina. En concreto, el miércoles 11, a las 22, en el estadio Félix Colombo, Colón de San Justo jugará con Belgrano de Crespo, y a las 22.30, en cancha de Gimnasia y Esgrima en Monte Vera, STV se cruzará con Universidad. El jueves 12, a las 21.30, en Llambi Campbell, Polideportivo recibirá a Semillero, y a las 22.30, en el Roque Otrino, Colón lo harán con Unión de Crespo. El viernes 13, a las 22, en el polideportivo Juan Leonardo Vega de Cilsa, El Quillá jugará con Unión, y a las 22.30, en el Cuna de Matadores, Sanjustino se medirá con Villa Dora.