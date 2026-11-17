La Vigilia del Día de la Música se desarrollará el sábado 21 de noviembre a las 21 en Casa Zulú, de Funes, con el espectáculo “Ambulantes”, interpretado por Julián Venegas y José Santucho, a quienes secundarán músicos locales invitados

Vigilia del Día de la Música en Funes. Julián Venegas y José Santucho presentarán "Ambulantes" el sábado 21 a las 21, en Casa Zulú

La Vigilia del Día de la Música se desarrollará el sábado 21 de noviembre, a las 21, en Casa Zulú, de Funes , con el espectáculo “Ambulantes”, interpretado por Julián Venegas y José Santucho, a quienes secundarán varios músicos locales invitados.

“La música siempre encuentra el modo de tender puentes: entre el pregón de la calle y la calma de nuestro jardín, entre las historias que caminamos y el acorde que nos une. Esta vigilia del Día de la Música nos encontramos en Casa Zulú para vivir una experiencia integral de encuentro, arte y sentidos” declaró la actriz, directora teatral Viviana Trasierra, directora cultural del Multiespacio Casa Zulú, a La Capital.

—¿Qué significa el Día de la Música?

—Hay melodías que nacen del silencio y otras que brotan del andar de los días: del pregón que cruza la vereda, del silbido mañanero, del oficio transformado en canto. En esta previa del Día de la Música, elegimos celebrarla no como un espectáculo distante sino como el nexo vivo que nos junta, nos conmueve y nos hace comunidad.

—¿Qué es la Vigilia del Día de la Música?

—La Celebración de la Música es un encuentro cultural, artístico y gastronómico, concebido para celebrar la víspera del Día de la Música desde la cercanía y los sentidos. El evento nace dentro del programa cultural “Jardín de Gente (Cultura en Funes)”, una iniciativa impulsada por Doo Boop Producciones, que busca defender la esencia de Funes –históricamente conocida como “El Jardín de la provincia” de Santa Fe– tejiendo redes comunitarias y rituales de convivencia entre vecinos de toda la vida, nuevos habitantes y visitantes. Casa Zulú se transforma en el punto de convergencia donde el arte se disfruta con todos los sentidos. La velada tendrá como protagonista central a “Ambulantes”.

«“Ambulantes” es una obra conceptual de autoría propia creada e interpretada por el cantor, guitarrista y compositor rosarino Julián Venegas junto al autor, compositor, arreglador y guitarrista José Santucho, nacido en Pergamino y radicado en Rosario desde 2003. El proyecto se erige como una voz musical que retrata y homenajea a los trabajadores itinerantes y urbanos que protagonizan el paisaje diario de las calles, colectivos y plazas, devolviéndoles dignidad y poesía en escena al poner el foco en la persona detrás del oficio, sus fuerzas y sus mañas para la insistencia cotidiana. Una destacada propuesta de Julián Venegas y José Santucho. Con el espíritu de los antiguos trovadores, guitarras criollas y percusiones, la obra rescata las historias, personajes y oficios de la calle para devolverles dignidad y poesía en escena».

Los oficios urbanos e itinerantes

—¿Cuáles son los oficios urbanos e itinerantes que rescatan?

—Como señala Jorge Fandermole en su reseña sobre la obra, en “Ambulantes” cantan casi todos los oficios callejeros, abarcando desde aquellos de vieja data que amenazan con extinguirse hasta los más nuevos, surgidos de una sociedad contemporánea que descansa en una legión de trabajadores invisibles. A lo largo de su repertorio, su cancionero y su material audiovisual, el proyecto rescata y resignifica en canciones a los siguientes protagonistas del paisaje urbano:

Churreros y pochocleras: clásicos pregoneros del sabor callejero, las plazas y el encuentro barrial.

Floristas y artesanas: trabajadores que ofrecen color, belleza y oficios manuales en esquinas, ferias y veredas.

Heladeros y cocacoleros: vendedores ambulantes que recorren barrios, parques y estadios aliviando el calor con su pregón característico (retratados en piezas como el videoclip “Cocacolero”).

Carteros y canillitas: portadores de noticias, cartas y periódicos que marcan el pulso informativo de la ciudad (evocados en el verso “siempre estará, el grito del canilla”).

Escoberos y afiladores: oficios tradicionales de raíz doméstica e itinerante que sobreviven llamando al pasado en pregones, pese a la paulatina desaparición de las herramientas manuales y los filos de cuchillos.

Chatarreros (o chatarrieros) y cartoneros: trabajadores de la recolección urbana que recorren la ciudad haciéndose cargo de los materiales en desuso y de los desechos cotidianos.

—¿En qué consiste la Vigilia?

—El concierto central está a cargo de “Ambulantes”, la hermosa obra de Julián Venegas y José Santucho, que resignifica los oficios urbanos e itinerantes a pura guitarra, voz y emoción. Luego habrá cruces sonoros con músicos locales invitados enriqueciendo la velada, como Fede Riva (en guitarra) y Mateo Yunis (en bandoneón) entre otros. La noche se completará con el talento de músicos de la escena local, una cuidada barra de bebidas y una propuesta gastronómica pensada para disfrutar sin apuro, al aire libre y con amigos. Una invitación a habitar el espacio, mirarnos a los ojos y dejarnos atravesar por la música que nos reúne. En el marco de esta propuesta, celebrar el Día de la Música trasciende el mero acto de la escucha o el homenaje pasivo a las canciones; significa reivindicar la necesidad humana del encuentro cara a cara, la pausa y el ritual compartido. Frente a una época marcada por el vértigo cotidiano y la fragmentación de las conexiones digitales, la celebración elige vivir la música no como un espectáculo distante, sino como una coordenada común y un nexo vivo capaz de juntar, conmover, reconstruir vínculos y hacer comunidad. Celebrar esta fecha implica también reconocer que las melodías no solo brotan del silencio de una sala sino del andar mismo de los días: del pregón que cruza la vereda, del silbido mañanero y del trabajo cotidiano transformado en canto. Es una invitación a frenar el reloj, habitar el espacio común, mirarse a los ojos y tender un puente entre las historias que caminan el asfalto y la calma del jardín que nos abriga.