La cartelera de combates para púgiles santafesinos no se detiene, y por eso, si bien no hubo acción en la región, si boxeadores de nuestra zona tuvieron actividad. Algunos lo hicieron en el programa Box de Primera promocional, en el cual se realizó un sentido homenaje al Mono José María Gatica en la sede de la FAB en su predio del barrio porteño de Almagro. Por otro lado, el Club Palma Juniors de la ciudad de Paraná fue escenario de un festival organizado por el gimnasio Payabox, a cargo de Nicolás Pagliaruzza, y que contó con la fiscalización de la Comisión Municipal de Box (CMB) de Paraná.

El homenaje a José María el Mono Gatica fue en la sede de la Federación Argentina de Box (FAB) en su histórico predio ubicado en Castro Barro 75, en el barrio porteño de Almagro. La jornada conmemoró el 63° aniversario del fallecimiento del ídolo popular, lugar donde además fueron velados sus restos durante cuatro días en noviembre de 1963. Allí se presentaron dos muy bueno púgiles santafesinos, en un contexto de más 20 combates entre aficionados.

Los dos boxeadores amateurs que son entrenados por Walter Rivero del Peri Boxing tuvieron una buena actuación en la velada que se transmitió por TyC Sports Play, y que sirve para difundir la actualidad de aquellos valores que dan sus primeros pasos. En el caso de Leonardo Alivo, el joven de 19 años, perteneciente al barrio Las Vegas de Santo Tomé, que lleva más de 20 peleas como aficionado, en hasta 64 kg, consiguió superar a Elias Méndez de 29 años y oriundo de Florencia Varela.

Por otro lado, también se presentó Franco Duffalde de 25 años, representante del barrio Libertad de la ciudad de Santo Tomé, y con más de veinte combates como aficionado, consiguió una importante victoria frente a Agustín Torres de la provincia de Buenos Aires. Es importante señalar que estaba previsto que se presente a combatir Ignacio Montiel de 18 años, puesto que su rival asignado, Julio César Tolaba de 27 años, y oriundo de Florencio Varela, finalmente no se presentó a la contienda.

El santotomecino Franco Duffalde también se trajo una victoria del barrio porteño de Almagro.

En el Club Palma Juniors de Paraná

El boxeo amateur tuvo una nueva gran cita en el Club Palma Juniors de la ciudad de Paraná, con la realización de un festival que reunión a representantes de diferentes gimnasios de la capital entrerriana y de Santa Fe, en una programación que contempló nueve combates. La velada fue organizada por Nicolás Pagliaruzza del gimnasio Payabox de la capital entrerriana, y fue supervisada por la Comisión Municipal de Box de la ciudad de Paraná.

Entrenado en el Toledo Box de la ciudad de Esperanza, Leandro Riguero, de 29 años, oriundo de Maciel, y actualmente radicado en la localidad de Franck, en el departamento Las Colonias, se impuso por puntos a Tomás Omar del Paya Box. En el caso del santafesino Exequiel Cueva de la capital provincial, en superligero, logró traerse un empate en las tarjetas ante Jonathan Gómez del Boxing Paraná.

La representante del Thunder Box, la Coreana Gabriela Zabala de 20 años, fue derrotada por Zamira Beber del Paya Box, y Nahuel Aguilar de Esperanza fue superado por Iván Frutos del Boxing Paraná. A ello hay que sumarle la caída de Mauricio Santillán de 19 años ante Jerónimo Wild del Toa Fight, y Bruno Ramayón de 21 años, perdió ante Agustín Ramírez del Team Pistrilli por puntos.

Además, el esperancino Nahuel Brito de 19 años derrotó por puntos a Pedro Beckman del Paya Box, Agustín Pavón de 19 años se trajo un empate frente a José Juan Suárez del Team Pistrilli, y Sofía Silva del Moto Box doblegó por puntos a Ailén Argañaraz del gimnasio Justo Nocaut Martínez de la capital entrerriana.

Leandro Riguero del Toledo Box de Esperanza se trajo una gran victoria de Paraná.

Zabala prepara un festival en el Club el Chaquito

El gimnasio Tin Tin Box que dirige el conocido entrenador y promotor de boxeo Luis Zabala anunció la realización de un importante festival para el próximo sábado 21 de noviembre en el Club El Chaquito de Santa Fe. De acuerdo a lo consignado por el organizador será una velada de 12 combates con púgiles de San Justo, Entre Ríos y la zona. La Coreana Zabala del Thunder Box está haciendo sus últimos combates como amateur para pasar al profesionalismo y enfrentará a Melisa Castellanos del Peri Boxing que viene de consagrarse campeona provincial. Es la primera oportunidad que se realiza una velada que se hace un evento de box en la zona del norte del departamento La Capital, fiscalizado por la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

Willie Pep anuncia festival de Kick Boxing

El próximo sábado 21 de noviembre, se realizará el primer evento de Kick Boxing en el gimnasio Willie Pep de la ciudad de Santa Fe. Organizado por el profesor Mariano Vivas en el reducto de Zavalla 2229, en el corazón de barrio Roma, serán diez combates desde las 21, con un buen servicio de bufet. Están previstos los siguientes combates:Franco Insaurralde del Willie Pep con Paulo Chamorro del Indio Team, Isabella Vivas del Willie Pep con Erika Escalante del Team Indio, Mateo Bork del Team Indio con Mijail Exequiel del Team Roca, Tiziano Rodríguez del Team Indio con Patricio Toledo del Team Kingthai, Lisandro Gauna del Hunters Fight con Brian Muchiutti de Diamante, Elías Giardini del Willie Pep con Fran Luetich del MFC Training, Lucio Dávalos del Willie Pep con Exequiel Forguini de Colón, Matías Raths del Willie Pep con Brian Cardona del Musashi.