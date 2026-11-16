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Hallaron a una mujer muerta en barrio Alvear y sospechan que fue asesinada: hay una aprehendida

El hallazgo se produjo tras la denuncia de vecinos por la presencia de un inmueble donde se reunirían personas en situación de calle y con consumo problemático de drogas. La víctima presentaba una herida punzocortante. Una mujer fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de noviembre 2026 · 12:11hs
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Hallaron a una mujer muerta en barrio Alvear y sospechan que fue asesinada: hay una aprehendida

Este lunes, antes del mediodía, fue hallado el cadáver de una mujer con signos de violencia en un inmueble ubicado sobre calle Córdoba al 2000, en barrio Alvear de la ciudad de Santa Fe. En principio, los investigadores sospechan que se trató de un homicidio y una mujer fue aprehendida por su presunta vinculación con el hecho.

El procedimiento se inició a partir de la denuncia de vecinos, quienes alertaron sobre la situación que se registraba en el lugar. Tras el aviso, llegaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe, que constataron el fallecimiento de la mujer y preservaron el inmueble ante la posibilidad de que se tratara de una escena del crimen.

El cuerpo fue examinado por el médico policial, quien constató que la víctima presentaba una herida punzocortante, lesión que habría provocado su muerte. En paralelo, los uniformados aprehendieron preventivamente a otra mujer, cuya presunta responsabilidad en el suceso es materia de investigación.

Según relataron los vecinos, en el inmueble se reunirían habitualmente personas en situación de calle y con consumo problemático de drogas. También señalaron que en el lugar serían frecuentes las discusiones y peleas entre quienes concurren, algunas de ellas de extrema violencia.

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Peritajes criminalísticos y necropsia

La novedad sobre el hallazgo fue comunicada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI), ambas dependientes de la Policía de Santa Fe. Posteriormente, las autoridades informaron lo ocurrido a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Vivian Galiano, quien quedó a cargo de la investigación.

La funcionaria judicial ordenó que la mujer aprehendida continuara privada de su libertad, fuera correctamente identificada y trasladada a Medicina Legal para la realización de un examen físico.

Además, dispuso la intervención de los peritos de la Policía de Investigaciones para llevar adelante los peritajes criminalísticos en el lugar del hallazgo. Una vez finalizadas esas tareas, el cuerpo deberá ser trasladado a la morgue judicial para la correspondiente necropsia, que permitirá establecer las circunstancias y la causa precisa de la muerte.

La investigación busca determinar cómo ocurrió el hecho y establecer la eventual responsabilidad de la mujer aprehendida.

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