La Selección Argentina cerrará el año ante Costa Rica este martes 17 de noviembre, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Después del 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, Lionel Scaloni adelantó que hará cambios, aunque también dejó abierta la puerta para que algunos de los que jugaron el viernes vuelvan a ser titulares. El amistoso le permitirá ver cómo se integran otras variantes a la base que ya probó en el primer partido de la era post Messi.

“El martes haremos algunos cambios y algunos pueden repetir, hay chicos que me gustaron”, explicó Scaloni tras la caída frente a la Celeste. El entrenador hizo hincapié en que los futbolistas necesitan sumar partidos juntos para conocer los movimientos de sus compañeros. En el equipo que se perfila, esa continuidad pasaría por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el medio y Julián Álvarez como referencia de ataque.

La prueba más interesante pasa por Nico Paz. Ante Uruguay arrancó en el tridente con Julián y Thiago Almada, mientras que para el amistoso en Córdoba podría retroceder al mediocampo y ocupar el lugar que tuvo Exequiel Palacios. Ese movimiento abriría espacio arriba para Gianluca Prestianni, con Matías Soulé y Franco Mastantuono como alternativas para completar el ataque. Así, Scaloni podría darle a Paz otro partido desde el arranque y verlo en un rol distinto, más cerca de Enzo y Mac Allister.

También se perfilan cambios en los laterales. Agustín Giay podría entrar por Gonzalo Montiel en la derecha, mientras que Nicolás Tagliafico y Román Vega aparecen como opciones para el puesto que ocupó Facundo Medina ante Uruguay. En el centro de la defensa seguirían Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez, con Gerónimo Rulli nuevamente en el arco.

La probable formación de Argentina para enfrentar a Costa Rica

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni