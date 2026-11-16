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Barrio Nuevo Horizonte: aprehendieron a un hombre por amenazas calificadas, lesiones y violación de domicilio

Efectivos del Comando Radioeléctrico fueron alertados sobre el hecho tras un llamado al 911 sobre un episodio violento y la posible presencia de una persona herida. Aprehendieron a un hombre de 41 años y secuestraron un cuchillo y una motocicleta.

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de noviembre 2026 · 10:46hs
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Un hombre de 41 años fue detenido en el barrio Nuevo Horizonte.

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Un hombre de 41 años fue detenido en el barrio Nuevo Horizonte.

Este domingo, alrededor de las 19, en inmediaciones de calle Pedro de Espinosa al 6600, en el barrio Nuevo Horizonte, en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe, efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I aprehendieron a un hombre de 41 años, investigado por su presunta participación en un hecho de amenazas calificadas, lesiones leves y violación de domicilio.

El procedimiento se inició a partir de una denuncia recibida por los operadores de la central de emergencias 911, que alertaba sobre un episodio violento en el que una persona presuntamente había resultado herida con un arma blanca.

Ante el aviso, los operadores comisionaron a los efectivos policiales, que al llegar al lugar aprehendieron al sospechoso y lo trasladaron a la Estación Norte.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un cuchillo y una motocicleta Corven de 110 centímetros cúbicos. Sin embargo, al arribar al lugar, no constataron la presencia de ninguna persona herida.

La intervención de la Fiscalía

Los efectivos informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial dispuso que el hombre continuara privado de su libertad, fuera trasladado a Medicina Legal para una revisión física y posteriormente identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La atribución delictiva quedó establecida, de manera provisoria, como amenazas calificadas, lesiones leves y violación de domicilio.

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