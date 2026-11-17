El inmueble ubicado en Lamadrid al 2.155 albergará el Centro de Pericias Judiciales y la Defensoría General Zonal N.º 4. La actividad institucional se desarrollará este martes a las 11:30, en el marco de la última reunión de Acuerdos previa a la elección de autoridades y en la antesala del retiro de su presidente, Rafael Gutiérrez, y del ministro Roberto Falistocco.

Inauguración y transición en la Corte: inauguran un nuevo edificio en la previa del retiro de Rafael Gutiérrez

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe encabezará este martes 17 de noviembre la inauguración oficial de un moderno complejo edilicio en la capital provincial. El acto central está programado para las 11:30 en la sede ubicada en calle G. de Lamadrid 2155 (entre Salta y Lisandro de la Torre), inmueble destinado a concentrar la operatividad del Centro de Pericias Judiciales y de la Defensoría General Zonal N.º 4.

La megaobra abarca más de 2.700 metros cuadrados de superficie cubierta y constituye uno de los desembolsos edilicios más significativos concretados por el Poder Judicial santafesino en los últimos años. Iniciado a principios de 2023, el emprendimiento demandó una inversión pública superior a los $1.400 millones.

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Diseño funcional e infraestructura independiente

El proyecto arquitectónico del edificio fue concebido para integrar en una misma estructura física a dos reparticiones con competencias sumamente diferenciadas:

Accesos segmentados: la planta cuenta con ingresos independientes sobre la calle Lamadrid y circuitos de circulación interna separados para preservar la privacidad de los usuarios.

Seguridad y peritajes: el diseño garantiza protocolos estrictos de resguardo para los exámenes médicos y forenses que ejecuta el Centro de Pericias, evitando el cruce con el público que acude a la Defensoría Zonal.

Atención ciudadana: acondicionaron dependencias de asistencia legal destinadas a optimizar la atención de la Defensoría General Zonal N.º 4.

Inauguración en clave de transición institucional

El corte de cintas del nuevo inmueble se produce en un contexto de recambio histórico dentro del máximo tribunal de la provincia:

Retiro de Rafael Gutiérrez: la actividad representa una de las últimas apariciones institucionales del magistrado al frente de la Corte antes de concretar su salida definitiva el 1 de diciembre, cerrando 51 años de trayectoria judicial y 26 como integrante del supremo tribunal.

Salida de Roberto Falistocco: en simultáneo, el ministro Falistocco transita la etapa de cierre de su ciclo dentro del cuerpo.

Acuerdo y elección de presidencia: la jornada de este martes coincide además con la última reunión de Acuerdos de la Corte en su composición actual, instancia previa donde se definirá la conducción y la nueva presidencia del organismo.

Días atrás, durante un homenaje organizado por el Sindicato de Trabajadores Judiciales, Gutiérrez repasó su carrera iniciada en 1975 en la localidad de Vera y remarcó su premisa de neutralidad institucional a lo largo de más de cinco décadas de servicio público.