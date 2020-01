Jaguares superó a Georgia XV en el SIC

Los Jaguares se impusieron ante el combinado de Georgia XV por 66 a 7, en su segunda y última presentación de la temporada, de cara a su quinta participación en el torneo Super Rugby, certamen que agrupa a los clubes principales del hemisferio Sur.

El encuentro se disputó en las instalaciones del San Isidro Club (SIC) y se trató de la revancha del claro triunfo obtenido frente a los "Lelos" por 66 a 3, en el encuentro amistoso jugado el viernes anterior en el estadio José María Minella, de Mar del Plata.

El cotejo contó con la presencia de un gran marco de público a pesar del intenso calor, destacando que previo al kick off, se realizó un minuto de silencio por el asesinato de Fernando Báez Sosa en la ciudad de Villa Gesell.

En el primer tiempo los Jaguares arrancaron muy enchufados, marcó el rumbo del partido y consiguió marcar diferencias. Se fue al descanso ganando por 26 a 0, a pesar del intenso calor que padecieron ambos elencos.

Los primeros treinta minutos de juego se vió lo mejor, claridad en defensa y un buen trabajo en las formaciones fijas. Pero en el tramo final se vio el cansancio de ambos elencos y la intensidad de las acciones cayeron notablemente.

En el segundo tiempo, los europeos sintieron el rigor del cansancio y lo duro del calor, y Jaguares los superó con absoluta comodidad. La idea era terminar con el marcador en cero pero no pudo ser, un error terminó con un ensayo de Georgia.

Hubo cosas interesantes, un pack de fowards con buen rendimiento, sobre todo para destacar siempre tuvo la intención de jugar con mucha intensidad. El calor también sirvió para que algunos jugadores se adapten a jugar en dichas condiciones.

En líneas generales fue una buena presentación del conjunto argentino, ante un rival de menor jerarquía, pero que le sirve para darle rodaje a un plantel que cuenta con nuevos jugadores.

Jaguares2.jpg Prensa UAR

Más información

El debut de Los Jaguares en el torneo Súper Rugby será el sábado 1 de febrero frente a los Lions de Sudáfrica, encuentro que se llevará a cabo en el estadio de Vélez Sarsfield.

Los Jaguares, subcampeones durante la última edición, en su segunda y tercera presentación se enfrentarán en la misma sede frente a los Hurricanes de Nueva Zelanda y a los Reds de Australia.

En tanto, en la cuarta fecha, Los Jaguares viajarán a Sudáfrica para dar inicio a la gira frente a los Stormers, para luego medirse contra los Bulls y Sharks.La franquicia sudafricana, los Lions derrotaron a Los Jaguares en las dos oportunidades que se enfrentaron en la temporada anterior (25 a 16) y (47 a 39).

La etapa regular del Super Rugby se llevará a cabo entre el 1 de febrero y 30 de mayo, en tanto los cuartos de final se jugarán el 5 y 6 de junio próximo.Las semifinales están programadas el 12 y 13 de junio. Y una semana mas tarde se disputará la final.Los Jaguares perdieron la final del Super Rugby 2019 frente a los Crusaders de Nueva Zelanda por 19 a 3.

Jaguares3.jpg Prensa UAR

Síntesis

Jaguares alistó a: Mayco Vivas, Julián Montoya y Lucio Sordoni; Rodrigo Fernández Criado y Lucas Paulos; Javier Ortega Desio, Rodrigo Bruni y Santiago Montagner; Gonzálo Bertranou y Tomás Albornoz; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Orlando, Sebastián Cancelliere y Joaquín Tuculet.

Luego ingresaron: Santiago Socino, Javier Díaz, Juan Pablo Zeiss, Ignacio Calas, Santiago Grondona, Felipe Ezcurra, Domingo Miotti, Joel Sclavi, Bautista Pedemonte, Francisco Gorrisen, Lucas Mensa, Emiliano Boffelli, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

Georgia XV lo hizo con: Eristavi, Mamrikishvili y Peikrishvili; Babunashvili y Koiava; Shengelia, Jimsheleishvili y Mchhedlishvili; Bujiashvili y Jintchvelashvili; Gigauri, Natelashvili, Mamamtavrishivili, Sichinava y Modzgvrishvili.

Luego ingresaron: Khuroshvili, Gvaramia, Pataraia, Kopadze, Putkaradze, Khutsishvili, G.Babunashvili, Kandaurashvili, Chuadze, Abesadze y Kiknadze.

Primer tiempo: 7´ Gol de Albornoz por try de Chocobares (J); 10´ Try de Orlando (J); 21´ Gol de Albornoz por try de él mismo (J); 40´ Gol de Albornoz por try de Montagner (J).

Parcial: Jaguares 26 - Georgia XV 0.

Segundo tiempo: 3´ Gol de Miotti por try de Cancelliere (J); 7´ Gol de Miotti por Try de Juan Pablo Zeiss (J); Gol de Babunashvili por try de Gvaramia (G); 12´ Gol de Miotti por try de Santi Carreras (J); 24 y 30´ Goles de Miotti por tries de Mensa y Boffelli (J); 32´ Try de Albornoz (J);

Cancha: San Isidro Club, Buenos Aires.

Referee: Federico Anselmi (UAR).