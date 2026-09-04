Desde este sábado cambia la edad de imputabilidad: cómo será el nuevo régimen para adolescentes en Santa Fe

La Ley 27.801 entra en vigencia este 5 de septiembre y baja de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser sometido a un proceso penal. Pablo Cococcioni explicó cómo funcionará el sistema en la provincia y cuáles serán las tres modalidades de privación de la libertad.

Desde las 0 de este sábado comenzará a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil , que establece la posibilidad de someter a un proceso penal a adolescentes desde los 14 años . En Santa Fe, el Gobierno provincial asegura que ya cuenta con la estructura necesaria para aplicar las distintas medidas previstas por la nueva normativa.

El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni , explicó cómo funcionará el esquema y remarcó que el cambio en la legislación no tendrá, por sí solo, un efecto inmediato sobre los niveles de inseguridad . En diálogo con Radio 2, en declaraciones reproducidas por Rosario3, sostuvo que el efecto disuasivo podrá observarse cuando el nuevo régimen comience a aplicarse efectivamente. “El principal disuasivo se va a ver cuando se empiece a aplicar” , afirmó el funcionario.

La Ley 27.801 establece un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 18 años acusados de cometer delitos. La normativa contempla distintos tipos de respuestas según la gravedad del hecho y las características de cada caso, con la privación de la libertad como una de las alternativas posibles.

El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

En Santa Fe, según explicó Cococcioni, el sistema estará organizado de manera gradual. Para los casos en los que la Justicia disponga una medida restrictiva de menor intensidad se podrá recurrir al arresto domiciliario, acompañado por un dispositivo de monitoreo electrónico. En un nivel intermedio aparecen los establecimientos de puertas abiertas, conocidos como ESPA, destinados a adolescentes que requieran una medida de institucionalización pero sin ingresar a un régimen cerrado.

El tercer escalón estará reservado para situaciones de mayor gravedad. Se trata de los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ), donde podrán ser alojados adolescentes involucrados en delitos violentos o con perfiles criminológicos que requieran un nivel de contención más elevado. Son establecimientos de régimen cerrado y, de acuerdo con la normativa nacional, los adolescentes privados de su libertad deben permanecer separados de las personas adultas detenidas.

El funcionario provincial también descartó que la entrada en vigencia del nuevo régimen implique para Santa Fe una transformación estructural de todo el sistema. Según señaló, la provincia ya contaba con buena parte de las herramientas necesarias para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley penal y, por eso, la implementación no demandará una reorganización completa.

Uno de los antecedentes centrales es el Código Procesal Penal Juvenil santafesino, sancionado en 2023 y vigente desde junio de 2025, que incorporó un sistema acusatorio específico para los adolescentes. A eso se suman las normas provinciales vinculadas con la ejecución de las medidas y los dispositivos especializados que ya funcionan en el territorio.

La puesta en marcha del nuevo régimen también generó movimientos dentro del sistema judicial. Este viernes, el Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe informó la adopción de nuevas pautas para fortalecer la defensa especializada de los adolescentes, con capacitación específica y seguimiento de los dispositivos de responsabilidad penal juvenil. La resolución también plantea criterios vinculados con la justicia restaurativa, la autonomía progresiva y el principio de que la privación de la libertad debe utilizarse como último recurso.

Así, desde este sábado Santa Fe comenzará a aplicar un régimen que modifica el punto de partida de la responsabilidad penal adolescente, pero que no supone que todos los jóvenes de 14 años que cometan un delito vayan automáticamente a una cárcel. La respuesta dependerá del delito, de las circunstancias del caso y de la decisión de la Justicia dentro de las alternativas que contempla el nuevo sistema.