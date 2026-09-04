Uno Santa Fe | Santa Fe | sábado

Desde este sábado cambia la edad de imputabilidad: cómo será el nuevo régimen para adolescentes en Santa Fe

La Ley 27.801 entra en vigencia este 5 de septiembre y baja de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser sometido a un proceso penal. Pablo Cococcioni explicó cómo funcionará el sistema en la provincia y cuáles serán las tres modalidades de privación de la libertad.

4 de septiembre 2026 · 19:30hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El caso Jeremías Monzón abrió el debate sobre la Ley Penal Juvenil

gentileza

El caso Jeremías Monzón abrió el debate sobre la Ley Penal Juvenil

Desde las 0 de este sábado comenzará a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la posibilidad de someter a un proceso penal a adolescentes desde los 14 años. En Santa Fe, el Gobierno provincial asegura que ya cuenta con la estructura necesaria para aplicar las distintas medidas previstas por la nueva normativa.

El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, explicó cómo funcionará el esquema y remarcó que el cambio en la legislación no tendrá, por sí solo, un efecto inmediato sobre los niveles de inseguridad. En diálogo con Radio 2, en declaraciones reproducidas por Rosario3, sostuvo que el efecto disuasivo podrá observarse cuando el nuevo régimen comience a aplicarse efectivamente. “El principal disuasivo se va a ver cuando se empiece a aplicar”, afirmó el funcionario.

La Ley 27.801 establece un régimen específico para adolescentes de entre 14 y 18 años acusados de cometer delitos. La normativa contempla distintos tipos de respuestas según la gravedad del hecho y las características de cada caso, con la privación de la libertad como una de las alternativas posibles.

El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni.

En Santa Fe, según explicó Cococcioni, el sistema estará organizado de manera gradual. Para los casos en los que la Justicia disponga una medida restrictiva de menor intensidad se podrá recurrir al arresto domiciliario, acompañado por un dispositivo de monitoreo electrónico. En un nivel intermedio aparecen los establecimientos de puertas abiertas, conocidos como ESPA, destinados a adolescentes que requieran una medida de institucionalización pero sin ingresar a un régimen cerrado.

El tercer escalón estará reservado para situaciones de mayor gravedad. Se trata de los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ), donde podrán ser alojados adolescentes involucrados en delitos violentos o con perfiles criminológicos que requieran un nivel de contención más elevado. Son establecimientos de régimen cerrado y, de acuerdo con la normativa nacional, los adolescentes privados de su libertad deben permanecer separados de las personas adultas detenidas.

El funcionario provincial también descartó que la entrada en vigencia del nuevo régimen implique para Santa Fe una transformación estructural de todo el sistema. Según señaló, la provincia ya contaba con buena parte de las herramientas necesarias para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley penal y, por eso, la implementación no demandará una reorganización completa.

Uno de los antecedentes centrales es el Código Procesal Penal Juvenil santafesino, sancionado en 2023 y vigente desde junio de 2025, que incorporó un sistema acusatorio específico para los adolescentes. A eso se suman las normas provinciales vinculadas con la ejecución de las medidas y los dispositivos especializados que ya funcionan en el territorio.

La puesta en marcha del nuevo régimen también generó movimientos dentro del sistema judicial. Este viernes, el Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe informó la adopción de nuevas pautas para fortalecer la defensa especializada de los adolescentes, con capacitación específica y seguimiento de los dispositivos de responsabilidad penal juvenil. La resolución también plantea criterios vinculados con la justicia restaurativa, la autonomía progresiva y el principio de que la privación de la libertad debe utilizarse como último recurso.

Así, desde este sábado Santa Fe comenzará a aplicar un régimen que modifica el punto de partida de la responsabilidad penal adolescente, pero que no supone que todos los jóvenes de 14 años que cometan un delito vayan automáticamente a una cárcel. La respuesta dependerá del delito, de las circunstancias del caso y de la decisión de la Justicia dentro de las alternativas que contempla el nuevo sistema.

sábado edad de imputabilidad
Noticias relacionadas
El reclamo de los docentes universitarios por la Ley de financiamiento

Nuevo paro en las universidades nacionales: docentes y no docentes vuelven a las medidas de fuerza el martes

Geriátrico clausurado. El Municipio de Santa Fe cerró preventivamente una residencia en Cabaña Leiva por funcionar sin habilitación.

Geriátrico clausurado en barrio Cabaña Leiva: qué pasará con los 11 adultos mayores que vivían en el lugar

Clausura preventiva. Geriátrico en Diez de Andino al 5800 fue cerrado por funcionar sin habilitación municipal.

Clausuraron otro geriátrico en Santa Fe: alojaba a 11 personas y pertenecía a la mujer detenida por el caso Nuevo Horizonte

Santa Fe Business Forum: definen a la tercera edición como la más importante de todas y proyectan exportaciones por casi US$40 millones

Santa Fe Business Forum: definen a la tercera edición como "la más importante de todas" y proyectan exportaciones por USD 40 millones

Lo último

Sarmiento se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Sarmiento se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Desde este sábado cambia la edad de imputabilidad: cómo será el nuevo régimen para adolescentes en Santa Fe

Desde este sábado cambia la edad de imputabilidad: cómo será el nuevo régimen para adolescentes en Santa Fe

Zanjón de la Muerte: hartos de los olores y el peligro, vecinos exigen al Municipio saldar la deuda histórica del entubado 

"Zanjón de la Muerte": hartos de los olores y el peligro, vecinos exigen al Municipio saldar la deuda histórica del entubado 

Último Momento
Sarmiento se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Sarmiento se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Desde este sábado cambia la edad de imputabilidad: cómo será el nuevo régimen para adolescentes en Santa Fe

Desde este sábado cambia la edad de imputabilidad: cómo será el nuevo régimen para adolescentes en Santa Fe

Zanjón de la Muerte: hartos de los olores y el peligro, vecinos exigen al Municipio saldar la deuda histórica del entubado 

"Zanjón de la Muerte": hartos de los olores y el peligro, vecinos exigen al Municipio saldar la deuda histórica del entubado 

La cuenta pendiente que Unión buscará saldar ante Instituto

La cuenta pendiente que Unión buscará saldar ante Instituto

Una llama, el río, cinco deportistas y una ciudad: la Antorcha pasó por Baigorria

Una llama, el río, cinco deportistas y una ciudad: la Antorcha pasó por Baigorria

Ovación
Fagúndez calentó la previa de Colón-Morón: No hay ningún cuco en la categoría

Fagúndez calentó la previa de Colón-Morón: "No hay ningún cuco en la categoría"

De promesa a buscar minutos afuera de Colón: el nuevo destino de Agustín Giménez

De promesa a buscar minutos afuera de Colón: el nuevo destino de Agustín Giménez

Sarmiento se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Sarmiento se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Continúa el desarrollo del Mundial Juvenil de aguas abiertas en Santa Fe

Continúa el desarrollo del Mundial Juvenil de aguas abiertas en Santa Fe

Juegos Suramericanos: Santa Fe dio la bienvenida y entregó los kits a los voluntarios

Juegos Suramericanos: Santa Fe dio la bienvenida y entregó los kits a los voluntarios

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"