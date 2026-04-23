Jornada movida y en dos frentes para los equipos de la Liga Santafesina

Se jugaron tres cotejos de la 3° fecha del Torneo Apertura Polaca Burtovoy. Y también la ida de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Cosmos cosechó un empate en la ida de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial.

En la continuidad de la 3° fecha del Torneo Apertura de Primera División A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina, se registraron los triunfos de Las Flores II y Ciclón Racing, y el empate entre Sanjustino y Juventud Unida . Por su parte, en la ida de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial en el que se concretó la victoria de Universidad del Litoral, y el empate de Cosmos con Atlético Paraná en el predio Nery Pumpido. En la presente jornada se completará con el cotejo entre Neuquén con Unión en la capital entrerriana.

En el predio Nery Pumpido, Cosmos y Atlético Paraná igualaron 1 a 1 bajo el arbitraje de Víctor Schneider. El gol para la escuadra conducida por Augusto Prono lo realizó Luciano Pereyra, mientras que para el Decano, la igualdad llegó por intermedio de Marcos Rodríguez.

En Colonia San José, Universidad del Litoral derrotó a Colón de Santa Fe por 2 a 0 con dos goles de Brian Giménez. El conjunto conducido por Martin Rougier consiguió recuperarse de la caída del pasado fin de semana en el mismo escenario y el mismo rival, la cual había sido por 6 a 0.

Por su parte, Belgrano y Patronato igualaron 0 a 0 en el duelo de ida de los cuartos de final, en un partido disputado en el estadio Carlos Federik. Un encuentro cerrado y muy parejo, donde ninguno logró sacar ventaja de cara a la revancha. Todo se definirá en el partido de vuelta.

Este jueves 23 de abril, a partir de las 20.30, en el estadio Luis Renaud, Atlético Neuquén será anfitrión de Unión de Santa Fe bajo el arbitraje de Maximiliano Manduca, quien contará con la colaboración de Gabriel Cappelletti, Gaspar Murador y Maximiliano Moya. En octavos de final, los paranaenses habían eliminado a Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, mientras que el conjunto Tatengue a Instituto de la vecinal capital provincial.

Resultados en el Apertura Polaca Burtovoy

En cuanto a los cotejos reprogramados de la tercera fecha del Apertura José Luis Burtovoy, en el estadio Alberto Garau, Las Flores se impuso a Deportivo Santa Rosa por 2 a 1 bajo el arbitraje de Rubén Fernández. Los goles para el conjunto dirigido por Daniel Boloqui llegaron por intermedio de Leandro Olivera y Dylan Ayala, mientras que para la Casita el descuento lo consiguió Nicolás Capelletti.

image Por la tercera fecha del Apertura Polaca Burtovoy que organiza la Liga Santafesina, Sanjustino igualó en un tanto con Juventud Unida. foto gentileza Aguanten los Trapos.

Por su parte, Sanjustino igualó en el tiro del final ante Juventud Unida de Candioti 1 a 1. En un partido de mucho desgaste ofensivo del Matador, el que golpeó primero fue Juventud con un golazo de Conrado Gomez, pero en el final del partido, literalmente, Nehemías González igualó de tiro penal.

En el campo de deportes 8 de Enero, en el barrio residencial de Guadalupe, Ciclón Racing y Gimnasia y Esgrima de Ciudadela igualaron 1 a 1 bajo el control de Gastón Freyre. Para el conjunto local conducido por Carlos García el único tanto lo consiguió Brian Arriondo, mientras que para los dirigidos por Diego Rodríguez lo hizo Emiliano Delgado. Fueron expulsados Watler Gómez en los anfitriones y Rubén Báez en el pistolero. Quedan pendientes de disputa Colón de San Justo con Colón de Santa Fe, y Universidad del Litoral con Náutico El Quillá.

Es importante destacar que en un fallo del tribunal de disciplina, ante la protesta realizada por La Perla del Oeste, por la mala inclusión de un jugador de Sportivo Guadalupe en un partido válido por la segunda fecha, el mismo se lo dio por ganado al conjunto de Recreo por 1 a 0. En el campo de juego el cotejo había finalizado 3 a 1 a favor del cuadro del Flaco Tobaldo.

En consecuencia, las posiciones quedaron provisoriamente de la siguiente manera: Colón de Santa Fe 12; La Perla del Oeste 11; Sanjustino y La Salle Jobson 10; Ateneo Inmaculada, Las Flores II, Ciclón Racing y Nobleza 8; Sportivo Guadalupe, Juventud Unida de Candioti, Colón de San Justo y Nacional 7; Unión e Independiente 6; Gimnasia y Esgrima 5; Academia Cabrera, El Quillá, Ciclón Norte, Cosmos y Newell´s 4; Universidad del Litoral y Deportivo Santa Rosa 3.