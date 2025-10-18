José Pekerman: "Placente y Scaloni están haciendo las cosas muy bien"

El exentrenador de la Selección argentina José Pekerman dialogó con el programa 990 Sport, por Splendid AM 990 y destacó el trabajo de los entrenadores Lionel Scaloni y Diego Placente valorando que le “emociona ver el crecimiento de los jugadores”.

Además, el DT de 76 años afirmó que los jugadores juveniles “van captando lo que les proponen los entrenadores” y que Argentina “está cumpliendo como lo que es: una potencia futbolística”.

El análisis de Pekerman de Scaloni y Placente

En conversaciones con Splendid AM 990, Néstor Pekerman, quien fue entrenador de la Selección argentina y dirigió en el Mundial de Alemania 2006, hizo un análisis de la actualidad del seleccionado mayor, a cargo del campeón del Mundo y bicampeón de América Lionel Scaloni, y el combinado Sub-20, entrenado por Diego Placente y a días de jugar la final del Mundial.

Pekerman arrancó la charla asegurando que “Placente y Scaloni están haciendo las cosas muy bien”, quedándose principalmente con la manera que tienen para elegir los jugadores que serán convocados, priorizando la “capacidad” por sobre el “amiguismo”.

El entrenador hizo énfasis, principalmente, en el funcionamiento de ambos como grupo, con la buena relación laboral que es necesario entre seleccionador juvenil y mayor, asegurando que “Placente está en el grupo porque convivieron en las selecciones”, así como también el exjugador de River “se ganó el respeto en Alemania”, así como Scaloni lo hizo en España, valorando también como están aprovechando las oportunidades que obtuvieron para estar a cargo de las selecciones mencionadas.

Además, el campeón de tres Mundiales Sub-20 opinó que “en Argentina tenemos que disfrutar lo que hemos conseguido con el tiempo”, que el país está cumpliendo como la “potencia futbolística” que es y que, aunque sea “difícil”, a veces hay que tener paciencia con los resultados.

Sobre el proyecto que encabezo, que se extendió desde 1995 hasta 2006, Pekerman aseguró que se buscaba “que los jugadores que se iban al exterior siguieran sintiendo lo que es la Selección”, ya que es una camiseta que “pesa un poco” y afirmó que “el fútbol está en todo el país”, recordando que fueron mucho “a buscar jugadores al interior del país”.

Por último, el entrerriano se refirió a los jugadores del seleccionado juvenil, cuyo crecimiento lo “emociona” y sobre quienes valora que vayan “captando lo que le proponen los entrenadores”, de cara a la próxima final del Mundial Sub-20, en la que enfrentarán a Marruecos el domingo 19 de octubre a las 20:00 horas (horario argentino).