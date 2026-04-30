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Julián Álvarez estará en la revancha con Arsenal y llevó tranquilidad a la Selección Argentina

La Araña, que marcó el 1-1 de Atlético de Madrid ante Arsenal, no pudo continuar jugando la primera semifinal por una torcedura de tobillo pero, tras someterse a estudios, se constató que no hay lesión

30 de abril 2026 · 08:17hs
Julián Álvarez sufrió un traumatismo en el tobillo y encendió las alarmas en la Selección Argentina.

Julián Álvarez sufrió un traumatismo en el tobillo y encendió las alarmas en la Selección Argentina.

Ver a Julián Álvarez revolcándose del dolor en el campo de juego del Metropolitano sembró preocupación no solo en Atlético de Madrid, que sueña con la Champions League, sino en la Selección Argentina, con el Mundial a la vuelta de la esquina. Minutos después de marcar el 1-1 ante Arsenal, su gol N°25 en esta competición, sufrió un golpe en su tobillo izquierdo que lo obligó a salir de la cancha.

Julián Álvarez jugará la revancha contra Arsenal

Se sabe que, excepto que haya fundido motores, el delantero puede seguir corriendo por todo el frente de ataque y exigiendo a los defensores rivales hasta el último instante del partido. Luego del cruce con Eberechi Eze, quien fue a disputarle una pelota y se terminó cayendo sobre su pie zurdo, fue atendido rápidamente por el cuerpo médico e intentó volver, pero fue en vano.

La molestia en la articulación no le permitió a Julián competir al máximo, como lo demanda una semifinal de la Champions, y Diego Simeone decidió reemplazarlo para no arriesgar su físico ni dar ventaja, como había pasado en el complemento con su hijo Giuliano, también tocado al llegar al vestuario.

Consultado por el estado de ambos delanteros argentinos, el Cholo admitió haberlos visto bien tras la igualdad y llevó tranquilidad con vistas a la revancha en Londres: "El martes van a estar seguro. Giuliano por la sobrecarga. Julian por la caída que tuvo en la mitad de cancha. No tengo dudas que el martes van a jugar”.

Con el paso de las horas, la molestia fue disminuyendo y, estudios de por medio, se terminó por confirmar que lo de Álvarez afortunadamente no pasó de la torsión de tobillo. Un simple golpe que lo dejará entrenar sin problemas en lo que resta de la semana.

Al igual que el resto de los titulares, posiblemente el ex River será preservado en el partido del sábado ante Valencia en Mestalla por la fecha 34 de La Liga. Pero estará en la vuelta con los Gunners. Un alivio para Simeone y también para Lionel Scaloni, quien sigue de cerca a cada uno de sus dirigidos en la Selección Argentina a poco más de un mes para el arranque de la Copa del Mundo.

Julián Álvarez Selección Argentina Arsenal
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