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¿Por cuántos partidos pierde Colón a Matías Godoy?

Este jueves se conoció la sanción que recibió el delantero de Colón Matías Godoy por su expulsión en el encuentro ante Godoy Cruz

Ovación

Por Ovación

30 de abril 2026 · 09:13hs
Matías Godoy fue sancionado con un fecha y no estará el sábado cuando Colón visite a Los Andes.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Matías Godoy fue sancionado con un fecha y no estará el sábado cuando Colón visite a Los Andes.

En el partido que Colón jugó con Godoy Cruz, el delantero sabalero Matías Godoy fue expulsado por el árbitro Braian Ferreyra cuando finalizaba el primer tiempo.

Matías Godoy recibió una fecha de suspensión

El juez primero lo amonestó luego de que Godoy empujara a un rival antes de la ejecución de un córner y posteriormente le mostró la segunda tarjeta amarilla y la consecuente roja por agarrar de la camiseta a un jugador del Tomba.

Y este jueves se conoció la sanción impuesta a Godoy. Como era de suponer y teniendo en cuenta que la expulsión fue por doble tarjeta amarilla, el futbolista tendrá que cumplir una fecha de suspensión.

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De esta manera, Godoy se pierde el partido que Colón jugará este sábado ante Los Andes, pero estará a disposición para el cotejo que el Sabalero disputará en condición de local frente a All Boys.

La expulsión de Godoy no cayó nada bien puertas adentro del plantel y mucho menos en los hinchas que reprobaron duramente al futbolista, cuando se iba del campo de juego.

Colón Matías Godoy partidos
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