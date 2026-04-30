Capibaras XV y Pampas afrontarán la revancha en el Hipódromo de Rosario

Por muchos motivos, el partido que abre la 10ª fecha del Súper Rugby Américas entre Capibaras XV y Pampas acaparará la atención. Se disputará mañana desde las 17 en la cancha del Hipódromo Independencia: el equipo ganador se llevará la Copa La Segunda y el mejor jugador, el trofeo Diario La Capital. El hecho de tratarse de un clásico entre franquicias argentinas es un argumento suficientemente atractivo para ver a estos dos equipos en acción.

Capibaras recibirá a Pampas el próximo viernes 1 de mayo a las 17. El equipo de Buenos Aires es uno de los punteros con 37 puntos. El del Litoral se ubica en el tercer lugar con 31 unidades y viene sosteniendo una racha de tres triunfos consecutivos. El ganador del partido se llevará la Copa La Segunda y el mejor jugador del partido será premiado por el diario La Capital, el decano de la prensa en nuestro país.

El conjunto conducido por Nicolás Galatro y que tiene como uno de sus capitanes al tercera línea santafesino Manuel Bernstein, realizará este jueves la última práctica previa al partido con Pampas. Para el partido del año en el Hipódromo de Rosario, va a estar repleto, teniendo en cuenta que es el plan ideal para el viernes de feriado por el día del trabajador. Las entradas se pueden adquirir en ticketway.com.ar. El valor de las generales es 15.000, mayores; y 10.000, los infantiles. Ingresarán gratis infantiles hasta 14 años con la camiseta de su club.

Recordemos que en el partido de la primera ronda, en la Catedral de San Isidro, la franquicia con base en Buenos Aires pisó fuerte y logró un laborioso triunfo por 25 a 20 ante la escuadra litoraleña, que en ese encuentro había perdido el invicto. Sin dudas es una buena oportunidad para ver en acción a de los mejores equipos del Súper Rugby Américas.

El conjunto con base en la ciudad de Rosario viene de imponerse a Cobras de Brasil en San Pablo por 40 a 19, mientras que en cancha de Córdoba Athlétic, el elenco conducido por el santiagueño Juan Manuel Leguizamón viene de ser derrotado por 43 a 28 por Dogos XV. Por lo que para Pampas será buscar la recuperación tras esa caída, pensando que el único objetivo es lograr la clasificación a las semifinales.

El jugador invitado en la franquicia, Santiago Vitola, con 18 años, expresó que "el equipo cada vez va logrando mayor cohesión. Los primeros cuatro partidos, fue como que los chicos hablaban entre ellos y decían, che, la verdad no estamos cómodos. Hubo un par de reuniones que como cuando no le encontrás la vuelta, y creo que a partir de Tarucas fue el puntapié para empezar a plasmar ese juego, ese que se despliega en la región, y ese fue el momento".

image La franquicia litoraleña viene de ganar en San Pablo y buscará hacerse fuerte de local ante su público.

El jugador formado en Atlético del Rosario, que este año debutó en Primera, jugando en el duro Top 14, comentó que "con Tarucas, que yo no jugué, se vio otro equipo, era como que los chicos dominaron el contacto, jugó de manos muy bien, vimos el primer try que mete Bautis que fue una secuencia buena de manos. Se hicieron buenos movimientos, en un centro de la cancha que estuvo muy peleado".

"Ha sido clave la comunicación, la buena onda, un montón de cosas que nos sorprendieron a todos. En mi caso no conocía a casi nadie, no había compartido nada, pero hay muchos chicos que ya venían de compartir otra franquicia o academia, y aparte mucho de haberse enfrentado también". Pensando en el partido con Pampas, Toto Vitola, subrayó que "el grupo llega muy bien, es una semana corta, estamos todos con muchas ganas que llegue el viernes, y nada tuvimos el entrenamiento y ahora hay que esperar que den el equipo. Estamos cada vez más cerca de un juego más sólido, más ordenado, pero que ordenado, prolijo, y por ahí no perder el objetivo de plasmar un juego dinámico que se vio desde el principio pero que al mismo tiempo sea más consistente".

Programación fecha 10

Viernes 1° de Mayo:

17, Capibaras vs. Pampas (Pablo Deluca) en Rosario

20, Yacaré vs. Cobras (Damián Schneider) en Asunción

Sábado 2 de Mayo:

15, Selknam vs. Peñarol (Federico Longobardi) en Santiago

20, Dogos vs. Tarucas (Simón Larrubia) en Córdoba.

-Posiciones: Dogos XV y Pampas XV 37; Capibaras XV 31; Selknam de Chile 26, Tarucas 23, Peñarol de Uruguay 21, Yacaré XV 11, Cobras de Brasil 7.