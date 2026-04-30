Cronograma de pago de haberes de abril a trabajadores provinciales

El cronograma de pagos de abril para trabajadores provinciales comenzará el 4 de mayo y se extenderá hasta el 8, con aumentos incluidos y un mínimo garantizado de $170.000

El Gobierno Provincial , a través del Ministerio de Economía , informó que el cronograma de pago de haberes de abril comenzará el lunes 4 de mayo y se completará el viernes 8 .

Además, se detalló que el personal policial y penitenciario , junto con los pasivos que cobran hasta $1.350.000 , tendrán sus haberes depositados el viernes 1 de mayo .

La liquidación incluye el incremento salarial acordado en paritarias, que alcanza un 8,9% acumulado para abril en comparación con diciembre (2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo y 2% en abril). También se incorpora una garantía de aumento mínimo de $170.000, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario.

cronograma de pagos abril 2026 empleados publicos Las fechas completas de pago de haberes de los trabajadores de la provincia correspondientes al mes de abril gentileza

Cronograma de pagos

Lunes 4 de mayo (acreditación en cuenta viernes 1° de mayo)

Escalafón Policial y Penitenciario

Pasivos con haberes de hasta $1.350.000

Martes 5 de mayo

Activos con haberes de hasta $1.350.000

con haberes de hasta Docentes de Escuelas Privadas Transferidas (1° y 2° Convenio)

Miércoles 6 de mayo

Resto de activos con haberes superiores a $1.350.000

con haberes superiores a Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 7 de mayo

Resto de pasivos con haberes superiores a $1.350.000

Viernes 8 de mayo

Autoridades superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo

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