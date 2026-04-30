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Cronograma de pago de haberes de abril a trabajadores provinciales

El cronograma de pagos de abril para trabajadores provinciales comenzará el 4 de mayo y se extenderá hasta el 8, con aumentos incluidos y un mínimo garantizado de $170.000

30 de abril 2026 · 08:34hs
Cronograma de pago de haberes de abril a trabajadores provinciales

Gobierno Provincia Santa Fe

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que el cronograma de pago de haberes de abril comenzará el lunes 4 de mayo y se completará el viernes 8.

Además, se detalló que el personal policial y penitenciario, junto con los pasivos que cobran hasta $1.350.000, tendrán sus haberes depositados el viernes 1 de mayo.

La liquidación incluye el incremento salarial acordado en paritarias, que alcanza un 8,9% acumulado para abril en comparación con diciembre (2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo y 2% en abril). También se incorpora una garantía de aumento mínimo de $170.000, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario.

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Las fechas completas de pago de haberes de los trabajadores de la provincia correspondientes al mes de abril

Las fechas completas de pago de haberes de los trabajadores de la provincia correspondientes al mes de abril

Cronograma de pagos

Lunes 4 de mayo (acreditación en cuenta viernes 1° de mayo)

  • Escalafón Policial y Penitenciario
  • Pasivos con haberes de hasta $1.350.000

Martes 5 de mayo

  • Activos con haberes de hasta $1.350.000
  • Docentes de Escuelas Privadas Transferidas (1° y 2° Convenio)

Miércoles 6 de mayo

  • Resto de activos con haberes superiores a $1.350.000
  • Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 7 de mayo

  • Resto de pasivos con haberes superiores a $1.350.000

Viernes 8 de mayo

  • Autoridades superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo
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