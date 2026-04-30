El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que el cronograma de pago de haberes de abril comenzará el lunes 4 de mayo y se completará el viernes 8.
Cronograma de pago de haberes de abril a trabajadores provinciales
El cronograma de pagos de abril para trabajadores provinciales comenzará el 4 de mayo y se extenderá hasta el 8, con aumentos incluidos y un mínimo garantizado de $170.000
Además, se detalló que el personal policial y penitenciario, junto con los pasivos que cobran hasta $1.350.000, tendrán sus haberes depositados el viernes 1 de mayo.
La liquidación incluye el incremento salarial acordado en paritarias, que alcanza un 8,9% acumulado para abril en comparación con diciembre (2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo y 2% en abril). También se incorpora una garantía de aumento mínimo de $170.000, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario.
Cronograma de pagos
Lunes 4 de mayo (acreditación en cuenta viernes 1° de mayo)
- Escalafón Policial y Penitenciario
- Pasivos con haberes de hasta $1.350.000
Martes 5 de mayo
- Activos con haberes de hasta $1.350.000
- Docentes de Escuelas Privadas Transferidas (1° y 2° Convenio)
Miércoles 6 de mayo
- Resto de activos con haberes superiores a $1.350.000
- Docentes de Escuelas Privadas Históricas
Jueves 7 de mayo
- Resto de pasivos con haberes superiores a $1.350.000
Viernes 8 de mayo
- Autoridades superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo
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