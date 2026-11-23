Víctor Zavala, de 47 años, apodado El Toco y con condenas cumplidas en la cárcel, fue aprehendido el viernes en el barrio Varadero Sarsotti, después de resistirse a un procedimiento policial y golpear a un efectivo

El domingo por la tarde, tal como anticipó UNO Santa Fe, asesinaron de tres disparos a Víctor Zavala , de 47 años, apodado " El Toco" , en inmediaciones de avenida General López, entre Juan Díaz de Solís y pasaje Galisteo, en el barrio San Lorenzo , en el suroeste de la ciudad de Santa Fe.

Los proyectiles impactaron en la cabeza, el tórax y el abdomen de la víctima. Zavala había recuperado la libertad por decisión de la Justicia la noche anterior, después de permanecer privado de su libertad desde el viernes, cuando fue aprehendido por golpear a un policía en el barrio Varadero Sarsotti .

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Aprehendido tras golpear a un policía

El viernes pasado, antes de las 7.30, varios vecinos del barrio Varadero Sarsotti, en el extremo suroeste de la ciudad, denunciaron ante los operadores de la central de emergencias 911 que un hombre provocaba desorden en inmediaciones de la esquina de Benteveo y Tijereta.

Al lugar llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC), quienes identificaron al hombre a partir de la descripción aportada por los denunciantes: era calvo, de mediana estatura y vestía una campera negra con costuras horizontales, pantalón y zapatillas grises.

Los policías le dieron la voz de alto, pero el hombre escapó corriendo. Dos efectivos lo persiguieron y, cuando lograron alcanzarlo, se resistió al procedimiento y golpeó a uno de los policías. Finalmente, consiguieron neutralizarlo, lo esposaron y lo identificaron como Víctor Zavala, de 47 años, apodado El Toco, quien registraba antecedentes por delitos contra las personas y contra la propiedad.

Zavala fue trasladado a la Comisaría 2.ª, donde también funciona la Estación Policial Sur (EPS) de Orden Público. Desde allí lo llevaron a Medicina Legal y al Gabinete de Identificaciones. Posteriormente, quedó alojado en la Comisaría 9.ª de Santa Fe.

El sábado por la noche recuperó la libertad por decisión de la Justicia. Al día siguiente, fue asesinado.

Había sido baleado en octubre

El jueves 8 de octubre, Zavala había resultado herido de bala en Amenábar al 4600. Según relataron vecinos de la zona, varios hombres y jóvenes se reunían en una casa abandonada para beber y consumir drogas.

Esa misma tarde fue asesinado Emilio Coronel, mientras que Zavala resultó herido de arma de fuego. Aquel episodio sería la última ocasión en la que lograría escapar de la muerte.

Sus antecedentes

El 19 de febrero de 2006, Zavala y su primo G. M., apodado El Came Ríos, atacaron con armas blancas e hirieron a dos integrantes de la barra brava de Colón en la tribuna norte del estadio Brigadier López.

El hecho fue noticia de tapa al día siguiente y las imágenes registradas por las cámaras de TyC Sports se difundieron en todo el país. Ambos integraban la barra brava que por entonces conducía Nano Leiva.

Los dos fueron aprehendidos y Zavala pasó largos años en la cárcel de Coronda, dependiente del Servicio Penitenciario de Santa Fe (SPSF). Durante su permanencia en prisión sobrevivió a cuatro o cinco ataques con armas blancas, vinculados con deudas pendientes. Tras recuperar la libertad, vivía en situación de calle.

Su primo, El Came Ríos, cuya verdadera identidad era Gastón Mendoza, fue asesinado en 2010, antes de un partido entre Rosario Central y Colón de Santa Fe en el estadio Brigadier López, en el barrio Centenario.

Ese día, El Came Ríos comía sábalos fritos en la plaza central del Fonavi San Jerónimo cuando un hombre pasó caminando, se detuvo frente a él, extrajo una pistola calibre 45 de su cintura y le disparó en la cabeza. El proyectil le impactó en el centro de la frente y lo mató en el acto.

Una larga trayectoria delictiva

Zavala y su primo, conocido como El Came Ríos o Gastón Mendoza, comenzaron a delinquir cuando eran menores de edad, a fines de la década de 1990. Ambos integraban la autodenominada Banda del Pasillo, en el barrio San Lorenzo.

Ya de adultos, se vincularon con actividades de proxenetismo. Según los antecedentes del caso, Zavala explotaba sexualmente a mujeres que trabajaban para él y, cuando intentaban abandonar esa actividad, les disparaba en las piernas.

Peritajes criminalísticos

La novedad sobre el homicidio fue comunicada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, ambas dependientes de la Policía de Santa Fe. Estas, a su vez, informaron al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó identificar a todas las personas que pudieran aportar información en calidad de testigos, verificar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el ataque y secuestrar las imágenes de interés para la investigación.

También dispuso la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes al homicidio de Zavala, ocurrido el domingo 22 de noviembre. Una vez finalizados, ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para que los médicos forenses realizaran la necropsia y determinaran científicamente la causa de muerte.

Los trabajos periciales estuvieron a cargo de los agentes especializados del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).