La investigación apuntó a una presunta red liderada por dos mujeres, una de ellas vinculada familiarmente a Los Monos. Hubo once detenidos y secuestraron cocaína y armas.

Este fin de semana, una investigación sobre la presunta venta de drogas al menudeo en barrio Las Flores, de la ciudad de Rosario , derivó en una serie de allanamientos simultáneos. Los procedimientos fueron realizados por efectivos antinarcóticos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes aprehendieron a once personas: nueve hombres y dos mujeres.

Los detenidos son investigados por su presunta participación en una estructura dedicada a la comercialización minorista de estupefacientes. En los operativos, enmarcados en el Plan Bandera del Ministerio de Seguridad Nacional, también se secuestraron drogas, armas de guerra, municiones, teléfonos celulares y documentación.

Chucky: la hija del Pájaro Cantero

Entre las personas aprehendidas se encuentra una mujer señalada por los investigadores como referente operativa de la organización en el barrio. De acuerdo con la pesquisa, la sospechosa tendría vínculos familiares con la banda conocida como "Los Monos": es hermana de un hombre que mantiene una relación de pareja con una de las hijas de Claudio "Pájaro" Cantero, asesinado a balazos durante la madrugada del domingo 26 de mayo de 2013, frente al boliche Infinity Night, en Villa Gobernador Gálvez.

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El origen

La investigación actual surgió como un desprendimiento de los procedimientos realizados el pasado 11 de septiembre en el mismo barrio. En aquella oportunidad, los agentes llevaron adelante diez allanamientos, que culminaron con cuatro personas aprehendidas y el secuestro de armas de fuego y distintas sustancias estupefacientes.

Sin embargo, al detectar que la comercialización de drogas continuaba en la zona, los investigadores de la DUOIE Rosario retomaron las tareas de campo para profundizar la pesquisa e identificar a los presuntos responsables.

La investigación

Con autorización judicial, los investigadores realizaron tareas de seguimiento, registros fotográficos y fílmicos, y vigilancia mediante drones. Estas medidas permitieron identificar a los presuntos integrantes de la organización y establecer que actuaban de manera coordinada.

Además, lograron documentar las distintas etapas de la actividad ilícita, desde la recepción de los estupefacientes hasta su fraccionamiento y acondicionamiento para la venta minorista, conocida como narcomenudeo. En el marco de la pesquisa, también identificaron once inmuebles que habrían sido utilizados para desarrollar estas actividades.

Elementos probatorios incriminantes

Una vez reunidas las pruebas, la jueza María Trinidad Chiaberra, del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N.º 2 de Rosario, ordenó los allanamientos en los once inmuebles identificados en barrio Las Flores.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 637 gramos de cocaína; una pistola calibre 9 milímetros con su cargador colocado; y 109 municiones de distintos calibres: 42 calibre .22, 50 calibre .40 y 17 calibre 9 milímetros. También incautaron diez teléfonos celulares, un chip de telefonía, cuatro balanzas de precisión, recortes de nailon, dinero en efectivo en billetes de baja denominación, elementos utilizados para el corte y estiramiento de la droga y documentación de interés para la causa.

Atribución delictiva

Las autoridades de la Policía Federal Argentina (PFA) informaron sobre los resultados del operativo a la Jefatura de la fuerza, que a su vez dio intervención al titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal a cargo dispuso que las once personas aprehendidas continuaran privadas de su libertad, fueran trasladadas a Medicina Legal para los exámenes físicos correspondientes y, posteriormente, identificadas y alojadas en dependencias policiales.

La calificación legal provisoria de la causa es tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239. Además, el funcionario judicial ordenó preservar una estricta cadena de custodia sobre todos los elementos probatorios secuestrados durante los allanamientos.