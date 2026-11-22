El fuego se desató durante los primeros minutos del domingo en un departamento del décimo primer piso, a la altura del 900. Bomberos Zapadores lograron extinguir las llamas y los chicos recibieron asistencia médica.

El incendio se produjo este domingo, poco antes de las 0.30, en un departamento del décimo primer piso de un edificio de 12 plantas ubicado sobre la vereda sur de bulevar Gálvez al 900, en la ciudad de Santa Fe. El fuego destruyó por completo el living comedor de la vivienda y dejó como saldo dos menores con quemaduras de primer grado.

Tras la denuncia de los vecinos, acudieron al lugar oficiales de Orden Público y de Cuerpos, Bomberos Zapadores de la Policía y una médica del SIES 107, que asistió a los heridos. Ahora, se investiga el origen del foco ígneo.

Denuncia

Las denuncias de vecinos del edificio y de peatones que circulaban por la zona, quienes advirtieron las llamas y alertaron a los operadores de la central de emergencias 911, activaron un operativo inmediato. Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría 3ª, de la Estación Policial Centro (EPC) y de la Brigada Motorizada, junto con Bomberos Zapadores del Cuartel Santa Fe.

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Al ingresar, constataron que el fuego había alcanzado un colchón de una plaza, un rack, una mesa ratona de madera y un sofá. Para extinguir las llamas, los bomberos desplegaron una línea de manguera conectada al hidrante del sistema fijo contra incendios del edificio, ubicado en el palier, junto a la puerta de ingreso al departamento.

Asistencia

En el departamento se encontraban sus propietarios, una mujer de 40 años y su esposo, de 42, junto con sus hijos: un niño de 12 años y una adolescente de 14, quienes estaban acompañados por otro menor de edad similar. Personal médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) asistió en el lugar a los dos chicos que sufrieron lesiones. La adolescente presentó una quemadura de primer grado en el brazo izquierdo, mientras que el niño de 12 años sufrió una lesión de las mismas características en la pierna derecha.

Tras examinarlos, la médica consideró que no era necesario trasladarlos a un hospital y les realizó las curaciones correspondientes.

Investigación

Una vez finalizadas las tareas de extinción y enfriamiento, el jefe de la dotación de Bomberos Zapadores inició las pericias para determinar el origen del incendio. El fuego destruyó un colchón de resortes, un sofá, una mesa ratona, un rack, un televisor de 45 pulgadas, la unidad interior de un aire acondicionado split y otros artefactos que no pudieron ser identificados debido al grado de afectación.

Además, las llamas provocaron el desprendimiento del revestimiento de Durlock del techo y de las paredes del ambiente, mientras que el hollín se extendió al resto del departamento.

Peritajes bomberiles

La novedad del incendio fue comunicada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Dirección del Cuerpo de Bomberos Zapadores, ambas dependientes de la Policía de Santa Fe. Luego, las autoridades informaron lo sucedido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación.

Entre ellas, ordenó incorporar las constancias médicas sobre las lesiones sufridas por los dos menores, identificar a los vecinos que pudieran aportar información como testigos y verificar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, tanto en el edificio como en sus inmediaciones, para obtener y analizar las grabaciones. Además, solicitó la realización de peritajes bomberiles en el departamento con el objetivo de establecer el origen y la causa del fuego, y determinar si existen eventuales responsabilidades.