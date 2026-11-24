El exmediocampista de Colón, protagonista del último ascenso en 2014, palpitó en UNO 106.3 el cruce del viernes en el Nuevo Francisco Urbano ante Morón

Colón se juega buena parte de su temporada este viernes, cuando visite a Morón por la revancha de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Después del empate en Santa Fe, el Rojinegro está obligado a ganar en el Nuevo Francisco Urbano para meterse en las semifinales.

Un escenario que plantea un desafío diferente, con la necesidad de asumir riesgos y encontrar los caminos para romper la resistencia del Gallito. En la previa, Matías Ballini , exjugador de ambos clubes y protagonista del último ascenso sabalero a Primera División en 2014, pasó por los micrófonos de UNO 106.3 y compartió su mirada sobre una serie que todavía está abierta, pero que promete resolverse en un terreno donde los errores pueden resultar determinantes.

• LEER MÁS: Otta palpitó el desquite ante Colón: "Necesitamos una noche perfecta"

"Cuando uno ya tiene que tomar el riesgo, se abren los partidos. También se definen por detalles en estos encuentros. Puede haber una expulsión, uno se puede patinar, errar un pase o que los nervios le jueguen una mala pasada", analizó. En esa misma línea, Ballini insistió en que ambos equipos deberán sostener la concentración durante los 90 minutos, especialmente en un enfrentamiento donde cualquier equivocación puede echar por tierra todo el trabajo realizado durante la temporada. "Algún jugador que se patine ya te puede costar el esfuerzo de todo el año. Son esos detalles en los que tienen que estar todos al 100% y metidos. Va a ser un lindo partido", remarcó.

• LEER MÁS: Delfino prueba y Colón podría jugar con dos centrodelanteros ante Deportivo Morón

La dificultad de Colón de jugar contra un rival que espera

Con conocimiento de la categoría y de lo que representa disputar una instancia eliminatoria, Ballini también explicó por qué este tipo de cruces suelen resultar tan complejos para los equipos que tienen la obligación de proponer. "Son rivales duros, que no te regalan nada. Cuando van de visitante, mayormente te van a buscar un empate, se cierran bien y eso hace que la presión la tenga el local. Después intentan cerrar la llave en su cancha", describió.

Para el exmediocampista, existe una dificultad adicional cuando un equipo debe asumir el protagonismo: "Siempre es más difícil tener que crear que destruir juego". Una reflexión que encaja con el panorama que tendrá Colón en Morón, donde necesitará encontrar variantes ofensivas para conseguir el resultado que le permita seguir en carrera.

Su recuerdo imborrable con la camiseta de Colón

La charla también tuvo espacio para los recuerdos. Ballini fue parte de aquel equipo conducido por Reinaldo Merlo que consiguió el ascenso en diciembre de 2014, en una jornada inolvidable frente a Boca Unidos, con una victoria por 3-0 bajo una intensa lluvia en el Brigadier López. "Es una fecha muy linda. Con el paso del tiempo uno empieza a darle más valor a lo que logramos, viendo también lo difícil que es conseguirlo. Tengo en la memoria cuando terminó el partido y se metió toda la gente a la cancha. Llovía y fue buenísimo", evocó.

Además, destacó una característica que, a su entender, distingue al Sabalero por encima de muchas otras instituciones: "Para mí, lo que caracteriza a Colón es la pasión. Tanto desde la gente como por cómo se vive todo. Para bien o para mal, es pasión. La gente va, lo sufre, lo vive y se desvive por Colón".

Ballini también tuvo palabras de reconocimiento para Mariano Bíttolo, con quien compartió vestuario tanto en Santa Fe como en Morón. Lo definió como un futbolista fundamental para el funcionamiento del equipo: "Es el juego del equipo, el que hace jugar, el que lleva la pelota para un lado o para otro y le da tranquilidad. Tiene mucha técnica, es un gran jugador".

La palabra de Ballini previo al desquite Morón-Colón