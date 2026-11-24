Real Madrid goleó 5 a 1 como local a PSV en la Champions League y mantuvo su puntaje ideal rumbo a los octavos de final, pese a irse en desventaja al descanso

Real Madrid goleó 5 a 1 como local a PSV en la Champions League y mantuvo su puntaje ideal rumbo a los octavos de final, pese a irse en desventaja al descanso.

El equipo dirigido por José Mourinho tuvo un primer tiempo flojo (con una ocasión fallada por Arda Güler y un remate de Vinicius en el poste) mientras los visitantes de Eindhoven, entrenados por Peter Bosz, tomaron la ventaja mediante un penal de Ivan Perisic.

En el complemento llegó la reacción: a los 5 minutos, Yan Diomandé recibió por la derecha, Güler asistió de taco y Federico Valverde anotó el 1 a 1. Al cuarto de hora, Jude Bellingham colocó el balón en un ángulo tras un pase de Kylian Mbappé que parecía largo.

Con el PSV adelantado, Güler armó un contragolpe para el primer gol de Mbappé; luego, tras un pase de Brahim Díaz, el francés eludió al arquero para firmar su doblete, y en otra contra Vinicius completó el marcador, aunque los postes volvieron a evitar otro tanto suyo.

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En Manchester, el City empató 2 a 2 en el Etihad ante el Napoli y extendió a tres su racha sin victorias, pese a igualar dos veces un marcador adverso. Durante la primera mitad, el conjunto italiano comandado por Allegri generó la ocasión más clara con un cabezazo de Spinazzola que atajó Donnarumma.

En la segunda parte, Rasmus Hojlund abrió el marcador con un remate de zurda asistido por Gilmour. El City respondió con una pausa de Doku y el gol de Ayyoub Bouaddi; más tarde, Noah Lang volvió a adelantar al Napoli con una volea y Rayan Cherki estableció el 2 a 2 definitivo con un derechazo, bajo silbidos para el local.

Por su parte, el Arsenal y el Borussia Dortmund, líderes de la Premier League y la Bundesliga respectivamente, igualaron 1 a 1 en el Emirates Stadium por la quinta jornada de la Champions League.

Arsenal dominó la primera etapa y se puso en ventaja con un tiro lejano de Viktor Gyokeres que descolocó a Gregor Kobel tras un leve desvío. En el segundo tiempo, un avance de Gadou habilitó a Maximilian Beier, quien enganchó hacia su zurda para decretar la paridad y dejar a ambos en la zona de los ocho mejores de la Fase de Liga.