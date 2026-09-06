Correr una maratón desde la mirada de un santafesino: desafíos y mitos del running, deporte furor en Santa Fe

Juanca Luqui, atleta y runner paceño, santafesino por adopción, terminó en el puesto 34° de la Media Maratón de Buenos Aires y se prepara para su próximo desafío: los 42 kilómetros.

Juanca Luqui tras su gran actuación en la maratón Buenos Aires: "El running te invita a desafiarte constantemente".

Juanca Luqui tras su gran actuación en la maratón Buenos Aires: "El running te invita a desafiarte constantemente".

Juanca Luqui tras su gran actuación en la maratón Buenos Aires: "El running te invita a desafiarte constantemente".

El atleta santafesino Juanca Luqui , runner de 36 años, terminó 34° en la clasificación general de la Media Maratón de Buenos Aires . En diálogo con UNO Santa Fe , contó qué lo motiva a correr, cuánto entrena, cuánto duran sus zapatillas y cuáles son algunos de los mitos que rodean al running .

Correr 21 kilómetros no es solamente ponerse unas zapatillas y salir a correr. Detrás de una carrera hay horas de entrenamiento, esfuerzo, planificación y, sobre todo, un desafío personal. Para Juanca Luqui, atleta y runner paceño, justamente ahí está una de las claves que explican por qué el running cada vez suma más seguidores.

"El running te invita a desafiarte. Yo digo que todas las personas corren por algún motivo", explicó. Según su mirada, existe además un "contagio masivo" que hace que cada vez más personas se animen a practicar este deporte.

Para Luqui, una de las particularidades del running está en lo que sucede después de entrenar o de completar una carrera. "Lo que te genera el post entrenamiento o el post carrera es una sensación de bienestar. El hecho de poder superar un desafío hace que la persona sienta algo diferente a realizar cualquier otro deporte", sostuvo.

Esa sensación también apareció después de la Media Maratón de Buenos Aires, donde el pasado 23 de agosto terminó 34° en la clasificación general. Una actuación que le permitió, además, acercarse a uno de sus grandes objetivos: competir junto a atletas de elite.

"Codearme con atletas de elite es lo que vengo buscando hace mucho tiempo. Me pone muy feliz el hecho de compartir una largada o una carrera y estar a la altura, tanto de Argentina como de Sudamérica", contó.

Juanca Luqui tras su gran actuación en la maratón Buenos Aires: "El running te invita a desafiarte constantemente".

¿Cuánto entrena un runner?

Detrás de esos resultados hay una importante carga de entrenamiento. Dependiendo de la época del año, Luqui corre entre 120 y 140 kilómetros por semana.

Sin embargo, una de las ideas que busca derribar es que para mejorar hay que entrenar todos los días. "No hay que entrenar todos los días", remarcó, dejando en claro que el descanso también forma parte de la preparación de un corredor.

Y hay otro elemento fundamental: las zapatillas. Según explicó, un par utilizado para correr pesa aproximadamente entre 100 y 125 gramos, pero tiene una vida útil mucho más corta de lo que podría imaginarse. "Nos duran tres meses", señaló.

Los mitos del running

Como ocurre con muchos deportes, alrededor del running también circulan distintas creencias. Luqui se animó a separar los mitos de las certezas.

Una de las frases más repetidas es que correr es malo para las rodillas. Para el atleta, es un mito. También negó que correr mucho implique necesariamente perder masa muscular: "Si corrés mucho, no perdés músculo", sostuvo.

Pero no todo son mitos. Ante la afirmación de que no se puede competir contra los atletas africanos, Luqui fue contundente: "Eso es cierto".

Y hay una última cuestión que divide a los runners: la cinta de correr. ¿La odian todos? No. "No todos los runners odian la cinta de correr, pero sí hay bastantes que lo hacen", explicó entre risas.

Después de la Media Maratón de Buenos Aires, el desafío de Luqui ya está puesto en los 42 kilómetros. Una distancia que representa mucho más que duplicar los 21K: es un nuevo objetivo, otra etapa de preparación y, fiel a su filosofía, una nueva oportunidad para desafiarse.