Lértora, directo en Colón: "Hay que aceptar que no estamos haciendo lo que debemos hacer"

El capitán de Colón, Federico Lértora, habló después del revés ante Morón en el Brigadier López y no esquivó el momento que atraviesa el equipo

Federico Lértora puso la voz y el rostro después de una derrota que vuelve a complicar el panorama de Colón . El 2-1 en contra ante Morón dejó al Sabalero cada vez más lejos de Ferro y con la obligación de defender su lugar en la zona de clasificación, pero el capitán eligió no buscar excusas.

“Era un partido importante para todo el equipo, para toda la gente y no conseguimos tres puntos. Bronca y tristeza por no conseguir tres puntos, que los necesitamos”, reconoció el mediocampista.

Para Lértora, el partido tuvo dos caras bien diferentes. Colón logró sostener la paridad durante buena parte del primer tiempo, pero volvió a pagar caro una equivocación. “Creo que el primer tiempo estaba parejo y nos convertimos en vulnerables por errores nuestros. Después el segundo tiempo fue todo nuestro y no lo pudimos empatar, aunque sea para rescatar algo”, explicó.

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Lértora, al hueso en Colón

La derrota vuelve a poner a Colón frente a una realidad incómoda: el equipo perdió regularidad y ya no tiene el mismo margen que semanas atrás. Por eso, cuando le preguntaron cuál debe ser el mensaje para un plantel que comienza a ver cómo se acercan otros equipos desde abajo, Lértora fue contundente. “No es mucho el mensaje: es trabajar y mientras haya posibilidad... Sabemos que tenemos que ver esta imagen, que venimos de derrota, tenemos que tragar mierda, aceptar la crítica y volver a ser un equipo sólido”, sostuvo.

La frase resume también una autocrítica colectiva. El capitán entiende que Colón necesita recuperar aquella versión que durante buena parte del campeonato le permitió mantenerse entre los protagonistas. ¿Qué cambió? Lértora no encontró una explicación única.

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“No sé si hay un porqué. Hay momentos en los que cometemos errores, distracciones. Otros momentos, por apresurarnos o por ansiedad de querer ir a buscar el partido, cometemos errores que nos cuestan goles”, analizó. Y ahí aparece uno de los principales puntos a corregir: Colón está pagando demasiado caro sus equivocaciones. Volver a ser el equipo que fue.

El capitán no escondió que el momento obliga a hacer una pausa, corregir y volver a empezar. “Hay que trabajar, mejorar y tener la cabeza dura. Sabíamos que esto podía pasar en algún momento”, afirmó.

Y completó con una definición que refleja el momento del plantel: “Tenemos que aceptar que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que no estamos consiguiendo los resultados que necesitamos y nada, ahora pensar y ganar el partido que viene.”