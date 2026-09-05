Así quedó Colón en la tabla de la zona A luego del traspié en Santa Fe ante Morón

Colón volvió a dejar puntos ante un rival directo y la derrota frente a Morón lo alejó todavía más de Ferro en la zona A de la Primera Nacional

La caída ante Morón no fue una derrota más para Colón . El traspié 2-1 en el Brigadier López tuvo un peso especial porque llegó frente a otro de los protagonistas de la Zona A de la Primera Nacional y porque vuelve a dejar al Sabalero mirando hacia arriba desde una distancia cada vez mayor.

Ferro continúa firme en lo más alto y, con el campeonato entrando en su tramo decisivo, la pelea por el primer puesto empieza a transformarse en una posibilidad cada vez más lejana para el Rojinegro. Morón, en cambio, aprovechó el golpe en Santa Fe y quedó a solo dos puntos del líder, metiéndose de lleno en una disputa que tiene a varios equipos separados por muy poco. Colón queda ahora obligado a mirar hacia los costados.

Porque el problema ya no es solamente la distancia con Ferro. El riesgo está en que el Sabalero también puede perder terreno dentro de la zona de clasificación al Reducido. Dependiendo de lo que ocurra durante el domingo, incluso podría terminar sexto.

En otros resultados del grupo, Acassuso cayó 1-0 ante All Boys, mientras que San Telmo y Los Andes empataron 0-0. Dos marcadores que mantienen abierta la pelea y hacen que cada punto tenga un valor enorme en esta parte del torneo.

Colón, que llegó a esta instancia con la ilusión de pelear por el primer lugar, ahora deberá esperar el cierre de la jornada para conocer exactamente cuál será su posición. La sensación es clara: el margen de error se achicó considerablemente.

Así quedó Colón en la tabla de la zona A