Los Pumas empataron con los Wallabies en Mendoza

Los Pumas no pudieron tomarse revancha e igualaron en el segundo test match de la serie frente a los Wallabies jugado en el estadio Malvinas Argentinas de la capital cuyana

Por la revancha de la Copa Visa Galicia, Los Pumas empataron 28-28 en un duro encuentro ante Australia, disputado en el Estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza. Los dirigidos por Felipe Contepomi llegaron a la provincia cuyana tras caer la semana anterior ante los Wallabies por 27-21, en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, en el primero de los dos Test Match internacionales disputados ante los oceánicos en suelo argentino. El encuentro marcó, además, el debut absoluto con la camiseta del seleccionado nacional de Facundo Cardozo (Puma #913) y Mateo Soler (Puma #914).

En una disputada primera mitad, Los Pumas comenzaron ejerciendo presión sobre el ingoal australiano a través del scrum, pero la defensa de los Wallabies supo resistir y desactivar el peligro. A partir de entonces, ambos equipos intentaron avanzar en campo contrario, aunque ninguno logró generar situaciones de peligro dentro de las 22 yardas del equipo rival.

El conjunto australiano estuvo cerca de romper el cero a los 15 minutos con un try de su capitán, Harry Wilson, pero la jugada fue invalidada por una infracción previa. Los australianos, sin embargo, lograron el primer try de la tarde tan solo cuatro minutos después, nuevamente gracias a su capitán, quien, tras una serie de pick & go, tomó la pelota y perforó la resistencia de la defensa albiceleste. Con la posterior conversión de Ryan Lonergan, Australia se puso 7-0 arriba.

El equipo oceánico aprovechó el envión para seguir amenazando el ingoal de Los Pumas, lo que llevó a los dirigidos por Felipe Contepomi a cometer una serie de infracciones que derivaron en la tarjeta amarilla para el cordobés Franco Molina, a los 27 minutos. Con un hombre de más, los Wallabies volvieron a la carga y, tras una buena combinación, Taniela Tupou habilitó a Max Jorgensen para que se zambullera sin resistencia en el ingoal argentino. Tras una nueva conversión de Lonergan, los dirigidos por Les Kiss se pusieron 14-0 arriba.

A pesar del golpe, el seleccionado nacional no se desmoralizó y reinició el juego decidido a meterse en campo rival y conseguir el descuento. La presión de Los Pumas fue efectiva y generó zozobra en la defensa australiana, que se vio superada y derivó en que Jeremy Williams cometiera una grosera infracción que terminó en tarjeta amarilla. Inmediatamente después, Los Pumas se impusieron en el scrum, lo que abrió el camino para que el capitán Pablo Matera se hiciera con la ovalada y llegara al primer try argentino del encuentro, a los 35 minutos. Tras la conversión del cordobés Santiago Carreras, Los Pumas volvían a meterse en partido: 14-7.

Pero eso no sería todo. A tres minutos del cierre, el conjunto albiceleste volvió a ir al frente y, tras una gran jugada preparada ejecutada desde el line-out, Ignacio Mendy recibió la pelota de Joaquín Moro y logró el quiebre necesario para superar la línea defensiva australiana e irse sin oposición hacia el segundo try argentino. Santiago Carreras no falló desde la media distancia y Los Pumas empataron el encuentro. Sin tiempo para más, la primera etapa se cerró con ambos equipos igualados en 14 puntos.

Un intenso complemento en Mendoza

En el complemento, el equipo australiano saltó al campo de juego decidido a recuperar la ventaja en el marcador y rápidamente llevó el juego a metros de la línea del ingoal argentino. A pesar de la resistencia de Los Pumas, el elenco oceánico llegó a una nueva conquista de la mano de Fraser McReight. Con la tercera conversión de la tarde de Lonergan, Australia volvió a liderar el marcador, 21-14.

Sin embargo, la ventaja no les duró mucho. Los Pumas se fueron a la carga con todo y rápidamente se ubicaron a metros del ingoal australiano. Tras una serie de buenos intentos, Ignacio Ruiz marcó el tercer try argentino de la tarde, luego de un gran esfuerzo de limpieza de su compañero Efraín Elías. Santiago Carreras no falló y el partido volvió a quedar igualado: 21-21.

A partir de entonces se vio el mejor pasaje rugbístico del equipo argentino. Tras un nuevo line-out y un gran maul que le permitió a Argentina avanzar varios metros, Los Pumas estuvieron cerca de ponerse arriba en el marcador, pero la defensa australiana evitó el try en el último suspiro. No obstante, el seleccionado nacional siguió empujando y tras un nuevo line-out, comenzó a mover la pelota de lado a lado hasta finalmente lograr el desnivel para que Pablo Matera recibiera la ovalada y arremetiera con todo para conquistar por segunda vez, en su cuenta personal, el ingoal oceánico. Con la cuarta conversión del partido, Argentina se puso arriba por primera vez en el encuentro: 28-21.

El momentum del partido cambió abruptamente a los 28 minutos cuando, tras un avance de los Wallabies, Lucio Cinti recibió tarjeta amarilla por intentar recuperar la pelota en posición de offside. Con un hombre menos, Los Pumas se replegaron y Australia arremetió nuevamente. La presión del equipo dirigido por Les Kiss fue efectiva y llegó al empate un minuto después gracias a un try-penal cometido por Santiago Carreras, que también fue amonestado, dejando a su equipo con dos hombres menos y el marcador igualado en 28.

En el momento de mayor adversidad, los dirigidos por Felipe Contepomi sacaron a relucir toda su garra y sacrificio para aguantar el avance australiano y hacer correr los minutos. Con el tiempo cumplido, el equipo argentino recuperó la posesión y lentamente intentó ganar metros en el campo de juego. A pesar del gran desgaste de la albiceleste, no hubo tiempo para más y Argentina y Australia empataron 28-28 en territorio mendocino.

Luego de un período de descanso, Los Pumas volverán a la acción el viernes 6 de noviembre, cuando se enfrenten a Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín, en lo que será el inicio de la segunda fase del Nations Championship.

Pedido de justicia por Federico Martín Aramburu

A cuatro años del asesinato de Federico Martín Aramburu, ocurrido en París en marzo de 2022, la Unión Argentina de Rugby acompaña a su familia y seres queridos ante el próximo inicio del juicio, que se desarrollará del 7 al 25 de septiembre ante la Cour d’assises de la capital francesa.

Federico tenía 42 años y era padre de tres hijos. Formado en el Club Atlético de San Isidro (CASI), vistió la camiseta de Los Pumas (PUMA N° 623) y desarrolló gran parte de su carrera y su vida en Francia, dejando una profunda huella en la comunidad del rugby de ambos países. En este momento tan significativo, el rugby argentino apoya a la familia de Federico y hace visible el pedido de JUSTICIA POR FEDE.

La iniciativa comenzó durante la jornada del sábado, en los partidos del URBA Top 14, donde la comunidad del rugby se unió al pedido de justicia y al acompañamiento a su familia.

Los Pumas también se sumaron a la acción en Mendoza. En la previa del encuentro ante Australia por la Copa VISA Galicia, los jugadores realizaron el calentamiento con una remera con la inscripción JUSTICIA POR FEDE, llevando el mensaje al escenario internacional y renovando el acompañamiento a la familia de Federico