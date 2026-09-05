Alonso, entre la autocrítica y el futuro de Colón: "No es solamente tener la plata"

El presidente de Colón, José Alonso, habló sobre el presente, las dificultades del mercado y la salida de juveniles

En la previa del partido ante Morón en el estadio Brigadier López, el presidente José Alonso habló de la actualidad de Colón y no esquivó ningún tema. Hizo referencia a aquellos partidos donde no se sumaron los puntos esperados y que hoy adquieren mayor relevancia.

“Hay partidos que nosotros era fundamental definirlos. Con Ferro debimos tener resultados distintos, los dos partidos con Chaco hubieran también sido muy importante empezar a sumar esos puntos y hoy es otro partido también de esa característica”, reconoció.

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La preocupación pasa por no quedar demasiado lejos de la cima, pero también por conservar una ubicación privilegiada pensando en lo que viene. “El tema es que al alejarte cada vez más empieza a tener un poco de margen. El problema es mantener esos cuatro primeros puestos que son los que tienen la localía”, explicó.

En ese sentido, Alonso remarcó la importancia de que el equipo vuelva a mostrar su mejor versión en Santa Fe. “Creo que tenemos que acompañar a ver si el equipo entra enchufado a la cancha, sobre todo siendo de local que tenemos un buen porcentaje de puntos, la mayoría”, sostuvo.

“El verdadero momento es en enero”

Uno de los puntos centrales de la charla fue el último mercado de pases. Alonso explicó que, por diferentes motivos, incorporar jugadores en esta etapa del año resulta mucho más complejo que hacerlo durante enero. “Yo lo que aprendí con el tiempo es que el verdadero momento es en enero”, aseguró.

Alonso analizó el presente de Colón. Prensa Colón

Según explicó, los equipos que llevan varios años en la categoría suelen mantener una base y realizar incorporaciones puntuales de acuerdo con sus necesidades. El problema aparece cuando los jugadores que quedan disponibles también son buscados por otros clubes. “Todos los equipos, cuando llegan a esta parte, aprovechan para sacar unos dos jugadores que aparentemente no les rindieron. Entonces empieza un montón de hilos sueltos. Los mejores que sueltan, hay una competencia”, detalló.

Además, muchos futbolistas esperan hasta último momento una oportunidad en Primera División antes de aceptar jugar en otra categoría. “Casi todos ellos esperan que los llamen de Primera porque fueron los destacados”, explicó Alonso.

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Cuando esa posibilidad no aparece, las condiciones económicas tampoco son sencillas para los clubes de la Primera Nacional. “Entonces, es una situación compleja”, resumió.

Las negociaciones que Colón tuvo encaminadas y no pudo cerrar

Alonso contó además algunas de las operaciones que Colón intentó concretar durante la ventana de transferencias y que terminaron cayéndose por diferentes circunstancias. En uno de los casos, explicó que el club tenía acordados los números y hasta había avanzado en la forma de pago, pero la negociación terminó frustrándose cuando apareció otra alternativa para el jugador.

Por eso, el presidente hizo hincapié en que tener los recursos económicos no garantiza conseguir un refuerzo. “No es solamente tener la plata, también tener la decisión de la gente que te lo tiene que dar y no es fácil”, afirmó.

Y agregó: “Yo hablé con los presidentes, tengo buenos contactos, bárbaro, pero a veces en el medio hay jugadas que superan la capacidad de uno”.

La comparación con el mercado de enero

Alonso fue contundente cuando le preguntaron por el balance entre las distintas ventanas de transferencias. “En enero hicimos lo que quisimos”, manifestó.

Foto gentileza: Melani Rivas

El dirigente destacó la velocidad con la que Colón pudo moverse en aquel momento y conseguir los futbolistas que necesitaba. “Fijate cómo nos movimos en enero nosotros, con qué velocidad. Ustedes (los periodistas) hasta se sorprendieron todos”, recordó.

Para Alonso, esa diferencia explica en buena medida por qué el mercado de mitad de año presentó tantas dificultades. “No es solamente tener la plata, también tener la decisión de la gente que te lo tiene que dar”, volvió a remarcar.

La salida de los juveniles

Otro de los temas abordados fue la salida de algunos jugadores surgidos de las inferiores que no estaban teniendo minutos en el plantel profesional. Alonso defendió la decisión y consideró que, en determinadas circunstancias, es preferible que los jóvenes encuentren otro club donde puedan jugar antes que permanecer en Colón sin continuidad. “Estos chicos participaron en Primera y son buena gente y buenos jugadores. Los jugadores después tienen que jugar”, sostuvo.

El presidente recordó, además, la situación que encontró la actual dirigencia cuando regresó al club. “Nos encontramos con 55 profesionales, no sé si recuerdan. 55 contratos. Nadie tiene 55 profesionales”, señaló.

Para Alonso, una estructura demasiado amplia termina perjudicando el desarrollo de los futbolistas que vienen desde abajo. “Si vos dejás a un chico de 21 o 22 años jugando, tapás el crecimiento”, afirmó.

En esa línea, explicó cuál es la lógica que pretende sostener el club: “En vez de dejarlo libre, que consiga una posibilidad que sea jugando y que tenga contacto. Eso es importante”.