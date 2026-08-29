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Coronda: la Policía de Investigaciones aprehendió a tres vendedores de cocaína en allanamientos simultáneos

Los seis allanamientos ocurrieron entre la noche del viernes y esta madrugada. Aprehendieron a los tres principales investigados y secuestraron 190 gramos de cocaína, más de 1.500 dólares, cuatro balanzas de precisión y 16 celulares.

Juan Trento

Por Juan Trento

29 de agosto 2026 · 11:11hs
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Coronda: la Policía de Iinvestigaciones aprehendió a tres vendedores de cocaína en allanamientos simultáneos

Coronda: la Policía de Iinvestigaciones aprehendió a tres vendedores de cocaína en allanamientos simultáneos

Esta noche de viernes y hasta la madrugada de este sábado la policía ejecutó seis allanamientos simultáneos en distintas viviendas de la ciudad de Coronda, cabecera del departamento San Jerónimo, como corolario de una extensa investigación sobre la venta barrial de cocaína, donde fueron aprehendidos primero y pasaron a revistar como detenidos por orden de la fiscalía, los tres principales investigados: una mujer J. C. de 39 años, y dos hombres P. O. de 30 y P. M. de 28, siendo notificada una segunda mujer E. V. de 31 años, quien cumple prisión domiciliaria por orden de la Justicia Federal de Santa Fe.

La investigación

La pesquisa se había iniciado de oficio a partir de tareas de campo y del aporte de vecinos del sector que detectaron anomalías en los inmuebles, y además de denuncias al 911, que daban cuenta de un inusual movimiento de personas en los domicilios señalados, compatible con la venta minorista de drogas. Con esos elementos, las pesquisas establecieron una vinculación entre los investigados y solicitaron las órdenes de allanamiento, que fueron firmadas por los jueces intervinientes.

Allanamientos y aprehensiones

En el operativo y los allanamientos fueron ejecutados con intervención de las divisiones Homicidios, Capturas y Delitos Complejos de la PDI, la Sección Canes, grupos tácticos y oficiales de la comisaría 1.ª de Coronda, se registraron seis domicilios con los siguientes resultados: en una vivienda de Ruta Nacional 11 y avenida Eva Perón se encontraba F. F., de 32 años, quien quedó aprehendido. Allí se secuestraron cinco celulares, una balanza de precisión, 1.502 dólares, 106 envoltorios con un peso total de 55 gramos de una sustancia que resultó positiva para cocaína, un trozo compacto de esa misma droga de unos 100 gramos y 1.857.000 pesos.

En un inmueble, sobre la misma esquina, se identificó a P. O., de 30 años, a quien se le notificaron sus derechos y se le secuestraron cuatro celulares, una balanza de precisión, recortes de nailon y un envoltorio con 0,2 gramos de cocaína. En un comercio del mismo predio se secuestró un celular a R. A., de 58 años. En una casa ubicada en la esquina de Eva Perón y Ricardo Molina quedó aprehendida J. C., de 39 años. Se secuestraron dos envoltorios con 11,20 gramos de cocaína, tres celulares, un cuadernillo con anotaciones, recortes de nailon, una cuchara con vestigios, una balanza de precisión, una tijera y una cartera.

En otra vivienda de calle Belgrano al 1800 quedó aprehendido P. M., de 28 años. Allí se secuestraron una balanza de precisión, tres celulares, 26,6 gramos de una sustancia positiva para cocaína y 71.500 pesos. En el lugar estaba también E. V., de 31 años, quien cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica por disposición de la Justicia Federal de Santa Fe; por orden del fiscal actuante se le formó causa en libertad y se la reintegró a su domicilio, a cargo de su hermana tutora, para continuar con el arresto domiciliario. En el último y sexto domicilio, sobre calle Derqui, el registro arrojó resultado negativo y no se adoptaron medidas procesales.

Elementos probatorios incriminantes

Luego de las aprehensiones y durante las requisas realizadas en cada uno y todos los inmuebles, fueron secuestrados: dieciséis teléfonos celulares, cuatro balanzas de precisión, 1.502 dólares, unos 192,82 gramos de una sustancia que resultó positiva para cocaína y 1.933.500 pesos, además de recortes, anotaciones y demás elementos vinculados al fraccionamiento.

Microtráfico Ley 14.239

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI Región I, y estos hicieron lo propio Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación MPA, cuyo fiscal ordenó que las tres personas aprehendidas pasaran a revistar como detenidas y siguieran privadas de su libertad, que sean revisadas físicamente en Medicina Legal, que luego sean identificadas y alojadas en dependencias policiales, mientras se aguardaba cupo para su alojamiento. La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.

policía allanamientos cocaína
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