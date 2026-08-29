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Las Leonas se enfrentan con Países Bajos en la gran final del Mundial de hockey

Las Leoans, dirigidas por Fernando Ferrara, vienen de ganarle 1-0 a Australia en las semifinales. Enfrentarán a Países Bajos en la final del Mundial de hockey.

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2026 · 11:15hs
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Las Leonas se enfrentan con Países Bajos en la gran final del Mundial de hockey

La selección argentina femenina de hockey, más conocida como Las Leonas, se enfrentará este sábado con su par de Países Bajos, en la gran final del Mundial.

El encuentro, que está programado para las 11 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio Wagener de la ciudad de Amstelveen (Países Bajos).

Las Leonas se metieron este jueves en la final del Mundial, gracias a un apretado triunfo 1-0 en las semifinales ante Australia, en un partido que se inclinó a su favor recién al minuto y medio del último cuarto gracias al gol de Julieta Jankunas.

Previamente, en la fase de grupos, las dirigidas por Fernando Ferrara habían igualado 1-1 con Estados Unidos, para luego vencer 3-2 a Alemania y 2-0 a Escocia, mientras que en la segunda fase le ganaron 3-0 a España y empataron sin goles con Bélgica.

Países Bajos, por su parte, es por amplia diferencia la gran potencia en el hockey femenino, ya que lleva casi 20 años ganando prácticamente todo lo que se juega.

El logro histórico de Las Leonas

No solo se quedó en la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Londres 2012, Tokio 2021 y París 2024, sino que también se subió a lo más alto del podio en los Mundiales de 2006, 2014, 2018 y 2022. Las únicas ocasiones en estas competiciones donde no terminó consagrándose campeona fueron en el Mundial de Rosario 2010 y en los Juegos Olímpicos de Río 2016, al caer en ambas definiciones.

En las rondas previas, no tuvieron mayores inconvenientes para ganarle a Chile, Australia y Japón en la fase de grupos y a China e India en la segunda fase. Sin embargo, en las semis solo se impuso 1-0 ante Bélgica, en un partido donde se le anuló un polémico gol a sus rivales sobre el final.

Por el lado de Las Leonas, estas irán en busca de su tercer título en un Mundial, luego de los conseguidos en Perth 2002 y en Rosario 2010, donde justamente derrotaron a Países Bajos en las finales. Además, alcanzaron las finales en las ediciones de 1974, 1976, 1994 y 2022.

Leonas Países Bajos Mundial
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