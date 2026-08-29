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Ansés confirmó 55% de descuento en la Sube: a quiénes le corresponde y cómo pedirlo

El beneficio en la tarjeta Sube alcanza a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino y titulares de Pensiones No Contributivas

29 de agosto 2026 · 11:11hs
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Ansés confirmó 55% de descuento en la Sube: a quiénes le corresponde y cómo pedirlo

José Busiemi

Ansés confirmó 55% de descuento en la Sube: a quiénes le corresponde y cómo pedirlo

La Ansés ratificó la vigencia de la Tarifa Social Federal de Transporte, un mecanismo de contención económica que permite a los sectores más vulnerables viajar en colectivo abonando solo 45% del valor total del boleto. El beneficio de 55% de descuento en la tarjeta Sube se aplica de manera automática una vez realizado el trámite de vinculación.

La medida está destinada a distintos grupos que perciben prestaciones previsionales, asignaciones o programas sociales. La nómina se completa con personal de casas particulares, monotributistas sociales. Una vez incorporado el atributo correspondiente, el beneficiario abona el cuarenta y cinco por ciento del valor vigente del transporte incluido en el esquema.

La tarifa vigente en Santa Fe es de $1.900, el costo para una persona alcanzada por el beneficio sería de $855.

El beneficio alcanza a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) y a titulares de distintas Pensiones No Contributivas. La nómina se completa con personal de casas particulares, monotributistas sociales.

"La Tarifa Social Sube busca cuidar el bolsillo de los trabajadores"

En el marco de las políticas de actualización de prestaciones para el presente ciclo, el director ejecutivo de la Ansés, Guillermo Arancibia, destacó la relevancia de mantener la accesibilidad en los servicios públicos y subrayó: “Garantizar que los sectores vulnerables tengan un alivio directo en sus gastos diarios es una prioridad funcional. La Tarifa Social Sube busca cuidar el bolsillo de los trabajadores, jubilados y asignaciones familiares mediante un trámite sencillo, digital y sin intermediarios”.

Por su parte, desde el área de coordinación del Ministerio de Capital Humano, cartera encabezada por la ministra Sandra Pettovello, reafirmaron que la simplificación de los trámites busca agilizar la asignación de atributos en la red de transporte federal.

Qué grupos sociales pueden ser beneficiarios del 55% de descuento en Sube

  • Jubilados y pensionados
  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE)
  • Becas Progresar
  • Pensiones No Contributivas (PNC)
  • Personal del Trabajo Doméstico (casas particulares)
  • Veteranos de la Guerra de Malvinas
  • Monotributistas Sociales registrados
  • Beneficiarios del Seguro por Desempleo y Seguro de Capacitación y Empleo
  • Titulares del Programa Promover Igualdad de Oportunidades

Requisitos claves para vincular la tarjeta Sube a Mi Ansés

El primer paso consiste en ingresar a Mi Ansés con el número de Cuil y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma, el usuario debe buscar el apartado “Programas y beneficios” para iniciar la solicitud.

Desde ese menú se puede generar el PIN Sube, un código personal que permite relacionar la condición de cada beneficiario con la tarjeta registrada a nombre del titular. Es importante que los datos personales y la nominación del plástico estén correctamente actualizados.

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