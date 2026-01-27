Uno Santa Fe | Ovación | ASB

La ASB definió cómo se jugarán los torneos 2026

La Asociación Santafesina de Básquetbol (ASB) definió en las últimas horas los formatos para los torneos, en ambas ramas, de todas las categorías para 2026.

27 de enero 2026 · 16:31hs
La Asociación Santafesina de Básquet (ASB)aprobó el nuevo formato de competencia para la temporada 2026 en todas sus categorías. Los delegados de los clubes votaron el esquema que regirá tanto en Mayores como en divisiones formativas, en rama masculina y femenina, con calendarios ya establecidos y algunos cambios estructurales.

Mayores Masculino: dos niveles y playoffs definidos

La categoría principal masculina tendrá un sistema dividido en A1 y A2, donde los equipos competirán a una sola rueda, todos contra todos dentro de su nivel.

Los ocho mejores avanzarán a los playoffs, mientras que el resto cerrará su participación en fase regular.

El formato de definición será:

Cuartos de final: partido único en cancha del mejor clasificado

Semifinales: series al mejor de tres

Final: partido único en la cancha del mejor ubicado

El torneo comenzará el 10 de marzo y finalizará el 16 de junio, manteniendo los días tradicionales de juego: martes para A1 y jueves para A2.

En el segundo semestre continuará el Oficial, con la estructura de Prefederal A1 y Nivel A2.

Mayores Femenino: doble torneo y competencia local

La rama femenina de Mayores tendrá dos torneos en el año, disputados todos contra todos a dos ruedas.

En la reunión de la ASB se definieron los formatos para los torneos de la temporada 2026.

Por votación, quedó descartada la participación de equipos de la Asociación Rafaelina, por lo que la competencia será exclusivamente local. El domingo se mantendrá como día fijo de disputa.

Inferiores Masculino: foco en la Liga Federal Formativa

La primera parte del año respetará el calendario CAB vinculado a la Liga Federal Formativa (LFF). Se organizarán tres o cuatro zonas, con partidos de ida y vuelta. Luego habrá playoffs para definir los clasificados a la LFF.

Inicio: 28 de febrero

Finalización: 13 de junio

La segunda etapa tendrá arrastre de puntos, con cruces interzonales y nuevos playoffs para consagrar campeones.

En las categorías Desarrollo, según la cantidad de equipos inscriptos, se mantendrán dos torneos durante la temporada.

Inferiores Femenino: sistema por niveles

Durante el primer semestre se jugará todos contra todos a una sola rueda. Finalizada esa fase, se elaborará una tabla general por tiras para dividir niveles.

Luego se disputará un formato ida y vuelta, con playoffs completos para definir campeonas.

La categoría U21 continuará vigente, con dos torneos anuales y el viernes como día oficial de competencia.

Torneo Promocional

El Torneo Promocional mantendrá el mismo esquema de 2025: dos torneos a lo largo del año, cada uno con su respectivo campeón.

Con este formato aprobado, la ASB busca ordenar el calendario, sostener la competencia en todas las edades y potenciar el desarrollo del básquet santafesino en una temporada que ya empieza a tomar forma.

