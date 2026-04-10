La bronca de Blondel por las acusaciones de filtrar información en Boca

El lateral Lucas Blondel, hoy en Huracán, se refirió a las acusaciones de filtrar información cuando jugaba en Boca: "Me duele cuando la hacen cargo a ella”

El lateral Lucas Blondel , quien actualmente se desempeña en Huracán , se refirió a las acusaciones que recibió de filtrar información cuando jugaba en Boca : “Cuando la mencionan a ella…”.

En declaraciones televisivas, que atraviesa un buen momento en el Globo, recordó lo complicados que fueron los últimos meses en Boca y subrayó que allí “es muy difícil que no se filtre algo, pasan un montón de cosas y un montón de cosas no pasan pero se dicen igual y la gente creen que pasan”.

La bronca de Blondel por los rumores en Boca

En este sentido, se lamentó porque “sí me duele cuando la hacen cargo a ella”, en alusión a su pareja, que es la periodista deportiva Morena Beltrán. Y añadió: “Uno siempre siente que se banca más cosas que la familia, porque está más acostumbrado a rumores. Son las reglas del juego también y cuando estaba todo bien ella era la mejor del mundo, son cosas que pasan”.

A su vez, remarcó que “lo más doloroso para mí es cuando la mencionan a ella y hacen cargo de algo que no era así”, y subrayó que “hay pruebas suficientes porque jugué con todos los entrenadores salvo con Miguel (Russo) y Claudio (Úbeda). Después son cosas que pasan en el fútbol. Cuando estaba siendo considerado y me iba bien, nadie decía que filtraba cosas”.

Por otra parte, aseguró que las acusaciones que recibió no le generaron problemas con sus compañeros: “Estoy tranquilo porque ellos sabían que no era así. No tuve que aclararlo, en su momento junté algunos referentes y les dije ‘la verdad que no entiendo por qué se está diciendo esto’, y me dijeron que no me preocupara”.

Por último, recordó que “el ruido fue a partir de no ser considerado. Tres años estuve, con More salgo hace dos. Si fuera así me hubiesen apartado del plantel”.

Blondel llegó a Boca a mediados del 2023 y, pese a su buen inicio, en marzo del 2024 sufrió una lesión ligamentaria que lo tuvo varios meses alejado de las canchas. A partir de allí fue cada vez menos tenido en cuenta, hasta que se dio su salida a Huracán en el último mercado de pases.