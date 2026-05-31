Rivadavia venció a Regatas (SF), en tanto Gimnasia y Esgrima dio cuenta de República del Oeste en las semifinales del Apertura U19 de la ASB. Las series, al mejor de tres, seguirán el próximo fin de semana.
Apertura U19: Rivadavia y Gimnasia quedaron a un triunfo de armar la final
31 de mayo 2026 · 08:29hs
CATEGORÍA U19 - SEMIFINALES APERTURA U19 - JUEGO 1
SÁBADO 30 DE MAYO
Gimnasia 79 (Juan Montenegro 21) - República del Oeste 73 (Emmanuel Lescano 13)
Rivadavia Juniors 70 (Francisco Dupont 17) - Regatas (SF) 59 (Facundo Bellmann 15)
RECLASIFICACIÓN
Colón (SF) 72 (Mateo Acosta 20) - Santa Rosa 50 (Santiago Carballo 9)