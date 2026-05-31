River tiene en carpeta a Federico Redondo para reforzar el mediocampo

River comenzó a moverse por Federico Redondo , volante central surgido en Argentinos Juniors y con último paso por el fútbol europeo, a partir de un pedido puntual del entrenador Eduardo Coudet para reforzar el mediocampo.

El club de Núñez realizó averiguaciones iniciales por el futbolista, que actualmente tiene contrato vigente con Elche hasta junio de 2030, aunque su situación deportiva podría abrir una posibilidad de negociación en este mercado de pases. Según la información publicada, el pase del mediocampista está repartido entre el club español e Inter Miami, dueño de la otra mitad de la ficha.

Redondo, hijo de Fernando Redondo, ya había estado en el radar de River cuando todavía jugaba en Argentinos Juniors, antes de emigrar al exterior. Ahora, el interés volvió a activarse por pedido de Coudet, quien pretende sumar un mediocampista central con buen primer pase, lectura táctica y capacidad para ordenar al equipo desde la base de la jugada.

La búsqueda también se explica por la posible reconfiguración del plantel en la mitad de la cancha: Kevin Castaño y Giuliano Galoppo no tendrían garantizada su continuidad y podrían salir si aparecen ofertas, por lo que el cuerpo técnico considera necesario reforzar una zona clave del equipo.

La dirigencia encabezada por Jorge Brito ya cerró la llegada de Nicolás Otamendi y mantiene otros nombres importantes en carpeta, entre ellos Mauro Arambarri, Giovanni Simeone, Ángel Correa y Giovani Lo Celso, aunque algunas operaciones aparecen como complejas por los costos de transferencia y salarios.

Por ahora, lo de Redondo está en una etapa preliminar y no hay una negociación avanzada, pero su nombre quedó instalado como una alternativa concreta dentro del mercado de pases de River, que busca darle a Coudet un plantel competitivo para afrontar la segunda parte del año.