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Estudiantes y Rosario Central van por el pase a los octavos de final de la Copa Argentina

Estudiantes y Rosario Central jugarán, desde las 15, por los 16avos de final de la Copa Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes

31 de mayo 2026 · 08:11hs
Estudiantes y Rosario Central van por el pase a los octavos de final de la Copa Argentina

Estudiantes y Rosario Central protagonizarán este domingo el cruce de los 16avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará, desde las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y será transmitido en vivo por TyC Sports.

El duelo pondrá frente a frente a dos equipos que también compiten en la Copa Libertadores y que buscarán seguir avanzando en el certamen federal. Quien resulte vencedor se clasificará a la siguiente ronda, donde enfrentará al ganador del partido entre Barracas Central y Huracán.

El árbitro designado es Leandro Rey Hilfer, en un encuentro que se desarrollará en terreno neutral y que promete ser uno de los más destacados de esta etapa de la competencia.

Además del atractivo deportivo, el partido tendrá como antecedente el pasillo de espaldas que los jugadores de Estudiantes les realizaron a los de Rosario Central en Arroyito, tras la consagración del conjunto rosarino como campeón por decreto de la Liga Profesional por liderar la tabla anual.

Posibles formaciones de Estudiantes y Rosario Central

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios; y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila o Facundo Mallo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Hora: 15.30.

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