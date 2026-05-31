Este sábado se completó la fase regular en diferentes divisiones de la ASB, en tanto comenzaron los playoffs del Torneo Desarrollo. Los resultados registrados.
Inferiores de la ASB: el repaso de otro fi de semana con actividad en todas las categorías
Se completó la fase regular en diferentes divisiones de la ASB, en tanto comenzaron los playoffs del Torneo Desarrollo. Los resultados
Por Ovación
CATEGORÍA INFANTILES DE LA ASB
El Quillá 82 - Regatas Coronda 77
Colón (SJ 95 - Banco A 36
CATEGORÍA CADETES
El Quillá 105 - Regatas Coronda 29
Colón (SJ) B 46 - Argentino 88
Banco B 52 - Almagro A 61
CATEGORÍA JUVENILES
Gimnasia 89 - Centenario 75
TORNEO APERTURA DESARROLLO
CATEGORÍA INFANTILES
Ateneo Inmaculada 63 - Alma Juniors 26
Polideportivo Recreo 20 - Atlético Franck 0
CATEGORÍA CADETES
Atlético Franck 56 - Atlético Arroyo Leyes 40 (semis)
Polideportivo Recreo 101 - El Quillá 45 (semis)
CATEGORÍA JUVENILES
Colón (SF) 67 - Gimnasia 34 (semis)
Polideportivo Recreo 51 - Alma Juniors 49 (semis)
Atlético Franck 57 - Alianza (ST) 37
Alumni 56 - Regatas (SF) 62