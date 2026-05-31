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Inferiores de la ASB: el repaso de otro fi de semana con actividad en todas las categorías

Se completó la fase regular en diferentes divisiones de la ASB, en tanto comenzaron los playoffs del Torneo Desarrollo. Los resultados

Ovación

Por Ovación

31 de mayo 2026 · 08:35hs
Inferiores de la ASB: el repaso de otro fi de semana con actividad en todas las categorías

Este sábado se completó la fase regular en diferentes divisiones de la ASB, en tanto comenzaron los playoffs del Torneo Desarrollo. Los resultados registrados.

CATEGORÍA INFANTILES DE LA ASB

El Quillá 82 - Regatas Coronda 77

Colón (SJ 95 - Banco A 36

CATEGORÍA CADETES

El Quillá 105 - Regatas Coronda 29

Colón (SJ) B 46 - Argentino 88

Banco B 52 - Almagro A 61

CATEGORÍA JUVENILES

Gimnasia 89 - Centenario 75

TORNEO APERTURA DESARROLLO

CATEGORÍA INFANTILES

Ateneo Inmaculada 63 - Alma Juniors 26

Polideportivo Recreo 20 - Atlético Franck 0

CATEGORÍA CADETES

Atlético Franck 56 - Atlético Arroyo Leyes 40 (semis)

Polideportivo Recreo 101 - El Quillá 45 (semis)

CATEGORÍA JUVENILES

Colón (SF) 67 - Gimnasia 34 (semis)

Polideportivo Recreo 51 - Alma Juniors 49 (semis)

Atlético Franck 57 - Alianza (ST) 37

Alumni 56 - Regatas (SF) 62

ASB Desarrollo playoffs
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