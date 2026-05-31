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Sergio Rochet, el objetivo de Boca para el segundo semestre

Boca comenzó a planificar el próximo mercado de pases y uno de los puestos que la dirigencia buscaría reforzar es el arco: Sergio Rochet

31 de mayo 2026 · 08:43hs
Sergio Rochet, el objetivo de Boca para el segundo semestre

Boca comenzó a planificar el próximo mercado de pases y uno de los puestos que la dirigencia buscaría reforzar es el arco, luego de la grave lesión de Agustín Marchesín, quien recién podría volver a jugar hacia fin de año.

Boca busca arquero

En ese contexto, uno de los nombres que aparece como alternativa es el de Sergio Rochet, arquero de Inter de Porto Alegre y habitual convocado a la Selección de Uruguay, con grandes chances de disputar el Mundial con la “Celeste”.

El futbolista uruguayo tiene contrato con el club brasileño por apenas seis meses más, una situación que podría facilitar una eventual salida y bajar el costo de una operación, aunque por ahora no se informó una oferta formal por parte de Boca.

De todos modos, el caso Rochet tiene algunos puntos a resolver: el arquero arrastró diferentes problemas físicos durante la temporada, entre ellos molestias en las vértebras lumbares y una lesión en el gemelo sufrida en abril.

Además, Boca debería contemplar el cupo de extranjeros, ya que actualmente cuenta con Williams Alarcón, Ander Herrera, Carlos Palacios, Adam Bareiro y Ángel Romero, el máximo permitido entre los futbolistas habilitados para firmar planilla.

Mientras tanto, sin Marchesín, los arqueros disponibles son Leandro Brey, quien alternó buenas actuaciones pero no logró consolidarse definitivamente ante los hinchas, y Javier García, de poca actividad en los últimos años.

La búsqueda también quedará atada a la definición del nuevo entrenador, ya que en Boca no le renovarán el contrato a Claudio Úbeda y esperan iniciar la pretemporada el próximo 18 de junio con el sucesor ya definido.

Boca Sergio Rochet Uruguay
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