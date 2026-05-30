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Marcelo Culotta ganó las elecciones y es el nuevo presidente de San Lorenzo

El candidato de Primero San Lorenzo se impuso en los comicios extraordinarios y conducirá al club hasta diciembre de 2027, en medio de una profunda crisis institucional

30 de mayo 2026 · 21:12hs
Marcelo Culotta es el nuevo presidente de San Lorenzo.

Marcelo Culotta es el nuevo presidente de San Lorenzo.

Marcelo Culotta ganó las elecciones extraordinarias de San Lorenzo y se convertirá en el nuevo presidente del club, tras imponerse en los comicios que se desarrollaron este sábado en las inmediaciones del estadio Pedro Bidegain.

San Lorenzo eligió nuevo presidente

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, el candidato de Primero San Lorenzo, acompañado en la fórmula por Juan Manuel Campos, obtuvo poco más del 30 por ciento de los votos y quedó por encima de sus principales competidores.

Detrás de Culotta finalizaron Sergio Costantino, quien ejercía la presidencia interina, y César Francis, mientras que más atrás quedaron Manuel Agote y Nicolás Papasso.

La elección se realizó en un clima de fuerte expectativa institucional, luego de la acefalía dirigencial que atravesó el club tras el final anticipado de la gestión de Marcelo Moretti. En ese marco, los socios azulgranas fueron convocados para elegir una nueva Comisión Directiva que completará el mandato hasta el 23 de diciembre de 2027.

La jornada comenzó cerca de las 9.10 debajo de la Platea Norte del Nuevo Gasómetro y contó con 61 mesas habilitadas. Según los datos preliminares, más de 10 mil socios participaron de la votación, sobre un padrón de 43.867 habilitados.

Para poder emitir el sufragio, los socios debían tener una antigüedad ininterrumpida de cuatro años, contar con 16 años o más al 31 de agosto de 2023, integrar el padrón de las elecciones pasadas y tener la cuota al día hasta abril de 2026.

Con este resultado, Culotta asumirá la conducción de un San Lorenzo golpeado en lo político, económico y deportivo, con el desafío inmediato de ordenar la institución, recomponer la vida interna del club y encarar una etapa de transición hasta las próximas elecciones ordinarias.

presidente San Lorenzo elecciones
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