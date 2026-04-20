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La decisión que tomó Coudet con el plantel de River tras la derrota en el Superclásico

River tendrá unas semanas claves por delante, donde se jugará a todo o nada tanto en el Apertura como en la Sudamericana.

Ovación

Por Ovación

20 de abril 2026 · 18:57hs
La decisión que tomó Coudet con el plantel de River tras la derrota en el Superclásico

El director técnico de River, Eduardo Coudet, tomó la decisión de darle el día libre a sus dirigidos, luego de la dura derrota en el Superclásico ante Boca, que se impuso 1-0 por el gol de penal del mediocampista Leandro Paredes.

De esta manera, el plantel del “Millonario” volverá a entrenar recién este martes, para comenzar a diagramar el encuentro del próximo sábado 25 de abril ante Aldosivi de Mar del Plata, correspondiente a la decimosexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Pese a la caída en el Superclásico, River se mantiene muy bien ubicado en el Torneo Apertura, ya que sigue segundo en la Zona B con 26 puntos, a solo tres del líder, que es Independiente Rivadavia de Mendoza y que este lunes visitará a Banfield a partir de las 17:15.

En el Superclásico, la primera derrota de Coudet en River

La de este domingo fue la primera derrota de Coudet desde que es el director técnico de River, donde tenía un saldo de seis triunfos y solo un empate.

Durante el Superclásico, River mostró una pobre imagen y ni siquiera la desesperación por llegar al empate generó que el “Millonario” generara situaciones claras de gol.

De todas maneras, el club de Núñez todavía sigue bien posicionado tanto en el plano local como en el internacional, donde disputa la Copa Sudamericana.

Coudet River Superclásico
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