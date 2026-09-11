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La delegación nacional ya está preparada para hacer su debut en Santa Fe

Los diferentes seleccionados nacionales comienzan su participación en los XIII Juegos Suramericanos. Sedes, días y horarios para alentar a la celeste y blanca.

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 08:38hs
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Las Leonas y Los Leones jugarán sus compromisos en la nueva cancha de la Asociación Santafesina de Hockey.

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Las Leonas y Los Leones jugarán sus compromisos en la nueva cancha de la Asociación Santafesina de Hockey.

El acontecimiento deportivo del año, los XIII Juegos Suramericanos, ya ingresaron en las horas previas del inicio de las competencias. Del 12 al 26 de septiembre, las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela reunirán a más de 4.000 atletas provenientes de 15 países. La programación completa y todos los detalles se pueden conocer ingresando al botón denominado “calendario” en la web oficial www.santafe2026.ar.

LEER MÁS: A dos días de los Juegos Suramericanos 2026: inauguraron la nueva pista del CARD y la remodelación del bulevar Tacca

En este marco, los deportistas y seleccionados que componen la delegación argentina se preparan de manera especial para el debut donde serán alentados por miles de santafesinos y argentinos que lleguen de otras provincias a presenciar la cita continental.

El acto de apertura será este sábado a las 18 en el Monumento Nacional a la Bandera. El primer día de competencia en Rosario, el domingo 13, las duplas argentinas de ambas ramas del vóley de playa estarán jugando sus encuentros iniciales a las 11, 12, 15 y 17 en el Picadero de la Rural. En esa misma jornada, desde las 10, habrá gimnasia artística en el Arena Invencible, y comenzará la actividad de natación en el Invencible Centro Acuático, entre otros deportes.

En lo que hace a los deportes colectivos, Las Panteras, el seleccionado femenino argentino de vóley, hará su debut el martes 15 de septiembre, cuando se midan desde las 15 con Paraguay en el Estadio Cubierto de Newell's. En ese mismo recinto, el seleccionado masculino hará su debut el lunes 21 a las 15 frente al combinado de Bolivia.

En cuanto al rugby seven en el Óvalo del Hipódromo, el viernes 18 a las 15.50, el equipo femenino enfrentará a Perú; y Los Pumas lo harán durante la misma jornada a las 17:20 al medirse con Paraguay. Por otro lado, el jueves 17 de septiembre será el debut en el fútbol para los hombres, a las 10 en el Estadio Marcelo Bielsa enfrentando a Paraguay.

En la capital provincial y en Rafaela

El domingo desde las 9 se disputará la competencia de aguas abiertas con representantes nacionales en el Lago del Parque del Sur.

Las Leonas, en tanto, harán su debut en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey el lunes 14 desde las 10 enfrentando a Paraguay; mientras que ese mismo día y en el mismo escenario, pero a las 15, será el turno de Los Leones en su partido contra Perú.

LEER MÁS: El rafaelino Tomás Mondino, el crédito local en los Juegos Suramericanos

El miércoles 16, La Garra, la selección femenina de handball de Argentina, se medirá con Colombia a las 19:30 en el Invencible Santa Fe, el escenario de esta disciplina para los juegos. Los hombres, Los Gladiadores, debutarán el martes 22 a las 19:30 con Paraguay.

En otras disciplinas, el martes 15 comenzará la actividad de remo en la Laguna Setúbal en la costanera este y el tiro deportivo en Recreo; y el 22 de septiembre arrancarán las pruebas de atletismo en el CARD, en lo que promete ser la gran atracción de la segunda semana.

Para seguir a deportistas argentinos, en Rafaela, el domingo 13 desde las 15 comenzarán los combates de boxeo en el Invencible Rafaela; el lunes 14 de septiembre por la mañana habrá actividad en BMX Freestyle y pruebas de ciclismo de montaña. El viernes 18 y el sábado 19, en el Skate Park del Eco Parque, se desarrollará el skateboarding. En tanto, el padel en el Invencible Rafaela debutará el martes 22 de septiembre; y la actividad de ciclismo pista en el Invencible Velódromo será desde el domingo 20 al miércoles 23.

Las competencias de atletismo se desarrollar&aacute;n en la nueva pista en el CARD de Santa Fe.

Las competencias de atletismo se desarrollarán en la nueva pista en el CARD de Santa Fe.

Para consultar días, horarios e ingresos

La programación completa para alentar de cerca a los atletas y equipos argentinos ya está disponible en www.santafe2026.ar, con las fechas, horarios y escenarios de cada partido y competencia. Además, durante los Juegos habrá cinco Fan Fest gratuitos en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

El acceso a las competencias será libre y gratuito hasta completar la capacidad de cada espacio deportivo. Como alternativa, quienes quieran garantizarse el ingreso a un partido o competencia determinada podrán adquirir anticipadamente una entrada por $10.000 a través del sitio oficial de los Juegos. La totalidad de lo recaudado será destinada a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y CILSA.

La entrada funciona así como una opción para quienes prefieran asegurarse un lugar, sin que sea un requisito para quienes quieran acceder de manera gratuita mientras haya capacidad disponible.

En la ciudad de Rosario har&aacute;n su presentaci&oacute;n los seleccionados de v&oacute;ley y en el Hip&oacute;dromo lo har&aacute; el rugby.

En la ciudad de Rosario harán su presentación los seleccionados de vóley y en el Hipódromo lo hará el rugby.

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