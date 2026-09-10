Se inauguró la nueva pista de atletismo en el CARD de Santa Fe

El gobernador Pullaro encabezó la inauguración de la nueva pista de atletismo que se convirtió en la más moderna del país y será utilizada en los Juegos Suramericanos 2026

El gobernador Pullaro inauguró la nueva pista de atletismo -que se convirtió en la más moderna del país-, las mejoras en el CARD y la ampliación del bulevar Tacca, las últimas obras habilitadas a solo dos días del inicio de los Juegos Suramericanos 2026. Las intervenciones ejecutadas por la Provincia quedarán como legado para el deporte y la ciudad de Santa Fe.

Con una importante presencia de público en las tribunas, el gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este jueves la nueva pista de atletismo, las mejoras en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y la ampliación del bulevar Tacca, en la ciudad de Santa Fe. Las obras fueron ejecutadas por el Gobierno provincial en el marco de los Juegos Suramericanos 2026.

“Llegamos”, afirmó Pullaro, quien recordó que la Provincia debía ejecutar numerosas obras en cuatro ciudades en un plazo acotado. “Decían que era imposible, pero cuando los santafesinos nos unimos le ganamos al ‘no se puede’ y demostramos que, si todos tiramos para el mismo lado, las cosas salen bien”, sostuvo.

El gobernador destacó además la continuidad institucional del proyecto. “Esto se inició hace unos años, durante las gestiones del gobernador Omar Perotti y de los intendentes Jatón, Castellano y Javkin, y entendimos que debíamos continuarlo. En Santa Fe hay políticas de Estado que nos trascienden como gobernantes, porque son de la sociedad santafesina”, señaló.

“Estamos a 48 horas de recibir el evento deportivo más importante de América Latina de este año. Eso nos distingue y nos llena de orgullo. Pudimos demostrar que esta provincia, que fue muy golpeada, puede salir adelante”, agregó.

Por último, Pullaro convocó a los santafesinos a sentirse protagonistas de la competencia: “Sean los mejores embajadores turísticos; muestren nuestra gastronomía, nuestro arte, nuestra historia y nuestra cultura a cada uno de los visitantes de la Argentina y del mundo que lleguen a Santa Fe”.

El legado de estas obras importantes

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, definió la inauguración como “la última de las obras para los Juegos Suramericanos y una de las más emblemáticas”. “Hubo que realizar 21 obras en un año y medio. Nosotros nos iremos, pero esto se va a llenar de deportistas: ese es el legado que queda para Santa Fe”, afirmó.

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, subrayó que “cada obra que se inaugura le cambia la vida a la gente, y esta, en particular, a los atletas”. “Ahora tenemos que darle vida todos los fines de semana”, expresó.

A su turno, el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, señaló que los Juegos dejarán dos grandes legados: “La infraestructura, como esta pista de atletismo, y el entusiasmo de muchas personas por ser parte y hacer deporte”.

El presidente de la Federación Santafesina de Atletismo, Juan Scarpín, destacó la relevancia de la nueva pista “para el atletismo de Santa Fe, de la Argentina y de Suramérica”. Además, distinguió a los seis atletas santafesinos que participaron en los Juegos Cruz del Sur de 1982.

El atleta Lucas Villega calificó las nuevas instalaciones como “impresionantes” y aseguró que “van a quedar para toda la vida”. Por su parte, Germán Chiaraviglio, embajador de Santa Fe 2026, las definió como “una pista increíble, de primer nivel” y celebró “la cantidad de espacios nuevos que se están construyendo y que quedarán para el deporte”.

Pullaro estuvo acompañado por la vocera del Poder Ejecutivo, Virginia Coudannes; el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig; el diputado provincial Pablo Farías; el exgobernador Omar Perotti y concejales de la ciudad.

Infraestructura deportiva en el sur de la ciudad

Los trabajos en el CARD incluyeron la renovación de la pista, las tribunas, la iluminación, los baños y las oficinas. La intervención principal fue el recambio integral de la pista de atletismo, homologada por World Athletics y equipada con un solado sintético de clase 1, similar al utilizado en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La nueva pista integrará los escenarios que recibirán a los atletas durante los Juegos Suramericanos y quedará disponible para el deporte santafesino una vez finalizada la competencia.

Las intervenciones también abarcaron el entorno urbano. Sobre el bulevar Tacca se realizó el ensanche frente al predio del CARD, la remodelación del tramo comprendido entre 1º de Mayo y el ingreso al complejo, la construcción de tres rotondas, el entubado del zanjón a cielo abierto y la readecuación del sistema de desagües pluviales.

La infraestructura construida y renovada para Santa Fe 2026 será uno de los principales legados del certamen. El gobierno provincial invierte más de 90 millones de dólares en obras vinculadas a los Juegos, de los cuales 75 millones corresponden a financiamiento externo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, además de aportes del Tesoro provincial.