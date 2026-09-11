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Newell's recibe a Vélez con la misión de sostenerse entre los ocho mejores del Clausura

Newell's vuelve al Coloso este viernes para medirse con Vélez por la novena fecha del Clausura y busca sumar para mantenerse en zona de clasificación.

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 08:45hs
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Newells recibe a Vélez con la misión de sostenerse entre los ocho mejores del Clausura

Newell’s volverá este viernes al Coloso Marcelo Bielsa para recibir a Vélez por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. La Lepra intentará reencontrarse con la victoria después del agónico empate ante Rosario Central en el clásico rosarino y necesita sumar de a tres para mantenerse entre los ocho equipos que avanzarán de fase.

LEER MÁS: Berlanga defendió el reclamo de Vélez contra Boca y sostuvo que el Fortín debe ganar 3-0

Todo listo para una nueva fecha

El encuentro correspondiente a la Zona A comenzará a las 17 y tendrá a Nicolás Ramírez como árbitro principal, mientras que Salomé Di Iorio estará al frente del VAR. El partido será televisado por ESPN Premium.

Además, desde el club informaron que habrá modificaciones en los accesos al estadio debido al operativo dispuesto por los Juegos Suramericanos. La medida fue comunicada por Ezequiel Clerici, gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales de Newell’s.

Kudelka y Barros Schelotto definen sus equipos

En Newell’s, Frank Darío Kudelka analiza una formación con Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo o Bruno Cabrera; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Santiago Solari; y Matías Cóccaro.

Del otro lado, Vélez, conducido por Guillermo Barros Schelotto, saldría con Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; y Florián Monzón.

La Lepra buscará aprovechar la localía y volver a sumar una victoria que le permita continuar dentro del grupo de los ocho mejores de la Zona A.

Newell's Vélez clausura
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